Внешняя молодость: советы

Знаете, когда кожа получает «аттестат зрелости»? По оценкам специалистов, механизмы увядания запускаются, увы, не в 40 и не в 30 лет, а уже в 25!

Постепенно уменьшается количество активно работающих сальных желез, которые образуют защитную водно-липидпую мантию и берегут кожу от обезвоживания и раздражения. А от этого лицо делается суше, сильнее реагирует на ветра, солнечные лучи, загазованный воздух. При этом в самом кожном покрове активизируется процесс перекисного окисления — образования вредных свободных радикалов. У кожи уже не хватает ресурсов, дабы нейтрализовать этих «агентов старости». Конечно, сразу после празднования своего двадцатипятилетия вы не обнаружите серьезных изменении.

Первыми звоночками станут мимические морщинки, шелушение, ощущение сухости, стянутости кожи, появление пигментации и высыпании, говорящих о сбоях в работе внутренних органов. К 30 годам «скорый поезд времени» набирает ход. Морщины становятся заметнее, а лишние килограммы приводят к тому, что овал лица начинает расплываться. В 40-45 (внимание: меняется гормональный фон!) уже заметны глубокие отметины лет, и чтобы их сгладить, прибегаем к лифтинговым косметическим средствам. Конечно, Госпожа Зрелость замечает не всех и не сразу. Например, моя подруга, побывав на встрече выпускников, рассказала, как по-разному выглядят ее ровесницы. Бывшая одноклассница Лида И. уже дважды колола себе ботокс — и все равно казалась старше всех. А Ира С. призналась: пользуется только увлажняющим молочком и не знает, что такое морщины! «Не зря в народе говорят: „Посмотри на маму своей невесты — и узнаешь, какой будет твоя жена“, — отмечает Татьяна Белая. — Генетический фактор имеет огромное значение. И если молодо выглядящая женщина признается, что ничего особенного не делает со своей кожей — наверное, так оно и есть. Дар долгой юности ей достался по наследству. А есть люди, предрасположенные к раннему старению». Однако надеяться на русский авось все равно не стоит. На внешний вид влияют самочувствие, наличие или отсутствие стрессов и даже работа (любимое дело продлевает молодость). Имеют значение также погодные условия. Кожакапризница не выносит резких перепадов температур, посему процессы старения активизируются весной и осенью. Причем весна коварнее своей золотой подруги: летом мы отъедаемся овощами-фруктами и осень встречаем более подготовленными. А после зимних холодов организм измотан простудами, нехваткой витаминов, поэтому в марте коже необходим особый уход. Независимо от того, сколько лет вам дают окружающие и сколько по паспорту, о себе следует заботится.

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