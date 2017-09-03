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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Польза зеленого чая
    Опубликовано: 2017-09-03 10:44:44
    Ученые Каролинского института в Стокгольме обнаружили в зеленом чае еще один очень полезный компонент, который препятствует росту кровеносных сосудов в опухолях и блокирует процесс их развития, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
     
    Это позволяет говорить о том, что зеленый чай полезен при всех болезнях, связанных с ангиогенезом, то есть с образованием новых кровеносных сосудов. Например, с помощью зеленого чая можно лечить прогрессирующую слепоту у диабетиков. Между тем, когда ангиогенез необходим, например, когда затягиваются раны или во время беременности, много зеленого чая пить не стоит.

    Многочисленные исследования на животных подтверждают и то, что экстракты зеленого чая могут эффективно защищать от радиационно и химически вызванных новообразований, заметно подавлять мутагенность многих классов химических канцерогенных веществ. Это означает, что где-то в сложном химическом составе зеленого чая может крыться разгадка лекарства от рака. Во всяком случае ученые из медицинской школы Бостонского университета в экспериментах на крысах доказали, что опухоли у животных, которых поили зеленым чаем, не только развивались позже, но были менее злокачественными. Отмечено также уменьшение размеров имеющихся опухолей. Авторы этого исследования связывают противоопухолевое действие чая с содержащимися в нем сильными антиоксидантами — полифенолами. Они препятствуют действию канцерогенов окружающей среды и значительно уменьшают риск рака груди, желудка, легких, кишечника.

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