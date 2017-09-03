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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Зеленый чай надежнее и эффективнее антибиотиков убивает вирусы
    Опубликовано: 2017-09-03 10:24:23
    По заключениям египетских ученых из Александрийского университета, зеленый чай способен в 3 раза увеличить эффективность антибиотиков в борьбе с бактериями и вирусами. А в отдельных случаях этот чай может стать лучшим лекарством.

    Специалисты изучили действие антибиотиков в сочетании с зеленым чаем против 29 болезней, вызванных различными бактериями и вирусами. Оказалось, что этот напиток даже в низких дозах способен уменьшить сопротивляемость бактерий и вирусов антибиотикам, а в 90% случаев усилить действие медицинских препаратов.

    Также ученые пришли к выводу, что зеленый чай надежнее и эффективнее антибиотиков убивает вирусы.

    Прежде ученые неоднократно доказывали высокие антиоксидантные свойства зеленого чая.

    Напомним, что не менее эффективными лечебными свойствами обладает клюква. Эту ягоду по праву называют «природным антибиотиком».

    sportzal.com

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