Анис
— возвращает молодость вялой, дряблой коже, повышает ее упругость, нормализует водно-жировой балланс;
Апельсин
— потрескавшаяся, воспаленная, сухая кожа;
— целлюлит, ожирение
Ветивер
— повышает эластичность и упругость кожи;
Грейпфрут
— целлюлит и ожирение
Жасмин
— освежает, омолаживает дряблую, морщинистую кожу;
— придает упругость мышцам, особенно груди, используется для «силуэт-массажа», способствующего мышечной коррекции фигуры;
Иланг-иланг
— способствует омолаживанию кожи, защищает кожу от неблагоприятных внешних воздействий и увлажняет особенно чувствительную кожу;
Кипарис
— устраняет видимый сосудистый рисунок под кожей и точечные кровоизлияния, кровоточивость десен;
— сосудосуживающее при варикозном расширении вен;
— целлюлит, тучность (нормализует водно-жировой обмен);
Лиметт
— повышает упругость мышц живота, груди и бедер;
— вялая, дряблая, жирная кожа;
Лимон
— для ухода за жирной, инфицированной кожей, потерявшей эластичность, при рубцах и целлюлите;
Мандарин
— предупреждает появление растяжек кожи (стрий);
— противоцеллюлитное;
Неролиевое эфирное масло
— предупреждает появление растяжек (стрий) при резком снижении массы тела или после беременности;
Пачуливое
— повышает упругость мышц бюста, живота и бедер;
Петитгрейновое
— препятствует образованию растяжек (стрий), укрепляет мышцы живота, груди после беременности;
Розового дерева
— способствует предотвращению растяжек кожи (стрий);