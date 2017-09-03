Эфирные масла и как они помогают при целлюлите Опубликовано: Краткий обзор. Анис — возвращает молодость вялой, дряблой коже, повышает ее упругость, нормализует водно-жировой балланс; Апельсин — потрескавшаяся, воспаленная, сухая кожа;

— целлюлит, ожирение Ветивер — повышает эластичность и упругость кожи; Грейпфрут — целлюлит и ожирение Жасмин — освежает, омолаживает дряблую, морщинистую кожу;

— придает упругость мышцам, особенно груди, используется для «силуэт-массажа», способствующего мышечной коррекции фигуры; Иланг-иланг — способствует омолаживанию кожи, защищает кожу от неблагоприятных внешних воздействий и увлажняет особенно чувствительную кожу; Кипарис — устраняет видимый сосудистый рисунок под кожей и точечные кровоизлияния, кровоточивость десен;

— сосудосуживающее при варикозном расширении вен;

— целлюлит, тучность (нормализует водно-жировой обмен); Лиметт — повышает упругость мышц живота, груди и бедер;

— вялая, дряблая, жирная кожа; Лимон — для ухода за жирной, инфицированной кожей, потерявшей эластичность, при рубцах и целлюлите; Мандарин — предупреждает появление растяжек кожи (стрий);

— противоцеллюлитное; Неролиевое эфирное масло — предупреждает появление растяжек (стрий) при резком снижении массы тела или после беременности; Пачуливое — повышает упругость мышц бюста, живота и бедер; Петитгрейновое — препятствует образованию растяжек (стрий), укрепляет мышцы живота, груди после беременности; Розового дерева — способствует предотвращению растяжек кожи (стрий); sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

