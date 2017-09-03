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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Эфирные масла и как они помогают при целлюлите
    Опубликовано: 2017-09-03 10:04:59
    Краткий обзор.

    Анис

    — возвращает молодость вялой, дряблой коже, повышает ее упругость, нормализует водно-жировой балланс;

    Апельсин

    — потрескавшаяся, воспаленная, сухая кожа;
    — целлюлит, ожирение

    Ветивер

    — повышает эластичность и упругость кожи;

    Грейпфрут

    — целлюлит и ожирение

    Жасмин

    — освежает, омолаживает дряблую, морщинистую кожу;
    — придает упругость мышцам, особенно груди, используется для «силуэт-массажа», способствующего мышечной коррекции фигуры;

    Иланг-иланг

    — способствует омолаживанию кожи, защищает кожу от неблагоприятных внешних воздействий и увлажняет особенно чувствительную кожу;

    Кипарис

    — устраняет видимый сосудистый рисунок под кожей и точечные кровоизлияния, кровоточивость десен;
    — сосудосуживающее при варикозном расширении вен;
    — целлюлит, тучность (нормализует водно-жировой обмен);

    Лиметт

    — повышает упругость мышц живота, груди и бедер;
    — вялая, дряблая, жирная кожа;

    Лимон

    — для ухода за жирной, инфицированной кожей, потерявшей эластичность, при рубцах и целлюлите;

    Мандарин

    — предупреждает появление растяжек кожи (стрий);
    — противоцеллюлитное;

    Неролиевое эфирное масло

    — предупреждает появление растяжек (стрий) при резком снижении массы тела или после беременности;

    Пачуливое

    — повышает упругость мышц бюста, живота и бедер;

    Петитгрейновое

    — препятствует образованию растяжек (стрий), укрепляет мышцы живота, груди после беременности;

    Розового дерева

    — способствует предотвращению растяжек кожи (стрий);

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