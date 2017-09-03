Мужское здоровье можно сохранить зеленым чаем

Японские исследователи доказали, что 5 чашек зеленого чая в день снижают риск возникновения рака простаты у мужчин в 2 раза.

Ученые из Токио проводили наблюдение за 50 тысячами мужчин в возрасте 40-69 лет в течение 12 лет. За это время рак простаты был выявлен у 750 мужчин, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Однако у мужчин, которые выпивали в день до 5 чашек зеленого чая, риск развития рака снизился в 2 раза. Если же такое количество напитка употребляли мужчины, уже страдающие раком, болезнь переставала прогрессировать.

Дело в том, что в зеленом чае в большом количестве содержатся катехины. Они снижают уровень тестостерона у мужчин, который играет важную роль в развитии рака простаты. К тому же катехины, по мнению ученых, способны блокировать рост раковых клеток.

sportzal.com