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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мужское здоровье можно сохранить зеленым чаем
    Опубликовано: 2017-09-03 08:44:29
    Японские исследователи доказали, что 5 чашек зеленого чая в день снижают риск возникновения рака простаты у мужчин в 2 раза.

    Ученые из Токио проводили наблюдение за 50 тысячами мужчин в возрасте 40-69 лет в течение 12 лет. За это время рак простаты был выявлен у 750 мужчин, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Однако у мужчин, которые выпивали в день до 5 чашек зеленого чая, риск развития рака снизился в 2 раза. Если же такое количество напитка употребляли мужчины, уже страдающие раком, болезнь переставала прогрессировать.

    Дело в том, что в зеленом чае в большом количестве содержатся катехины. Они снижают уровень тестостерона у мужчин, который играет важную роль в развитии рака простаты. К тому же катехины, по мнению ученых, способны блокировать рост раковых клеток.

    sportzal.com

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