Как сделать локоны Опубликовано: Реклама чудодейственных шампуней, бальзамов-ополаскивателей и муссов, придающих волосам блеск и объем, звучит с экранов телевизоров каждый день. И, конечно, редкая женщина не захочет моментально купить заветный флакончик, чтоб разом избавиться от всех проблем, связанных с уходом за волосами. Однако всегда ли оправданы траты на подобную косметику? Ведь под рукой всегда есть средства, способные привести ваши волосы в порядок. Нужно только правильно их использовать. Вот некоторые домашние рецепты, которые заметно улучшат структуру волос, сделают их здоровыми, послушными и блестящими. Косметика из холодильника После мытья головы ополосните волосы настоем ромашки, вотрите немного любого растительного масла. Настой ромашки: 1 столовую ложку цветков ромашки залить стаканом кипятка и подержать 30 минут.

Вне зависимости от типа волос полезно ополаскивать их водой с добавлением столового уксуса (1 ст. л. на 1 л. воды). Ополосните волосы несколько раз водой с уксусом (можно взять лимонную кислоту). В заключении ополосните волосы прохладной водой. Этот способ помогает восстановить естественную кислую среду здоровой кожи. Волосы заблестят как никогда! Кстати, вместо уксуса и лимонной кислоты можно использовать свежевыжатый сок грейпфрута в соотношении: сок одного грейпфрута на 1,5 л воды.

Другой способ придать шевелюре блеск — ополоснуть волосы заваренным чаем. Этот рецепт больше подойдет дамам с темными волосами. Приготовьте отвар: 2 ст. л. чая залейте 1 л воды и прокипятите несколько минут. Тусклым волосам очень хорошо помогает крепкий чай с мятой. Используйте его в качестве последнего ополаскивания. Он должен быть прохладным, тогда волосы будут особенно блестящими. Натуральные шампуни Один из старинных рецептов: взбейте 2 желтка со стаканом воды, процедите и нанесите на волосы. Оставьте на час, затем смойте теплой (не горячей) водой. Что дает яичный желток нашим волосам? Он полезен тем, что содержит недостающие в корнях волос жировые вещества — холестерин и лецитин, а также витамин А. Смешайте 1 ст. л. любого шампуня, 1 яйцо и 1 ст. л. желатина в порошке. Медленно взбейте, чтобы не было комков. Нанесите на влажные волосы и подержите 5-10 минут, после чего хорошо промойте волосы. Этот состав содержит много протеина, и волосы становятся красивыми и густыми. Возьмите 2 яичных желтка, смешайте их с соком половины лимона и добавьте несколько капель любого коньяка. Полученную смесь вотрите в корни волос. Через 30 минут волосы нужно тщательно промыть теплой водой. Маска — для блеска и здоровья Для мытья головы полезно сделать на час-полтора масляное обертывание. Втереть в кожу головы касторовое масло и один яичный желток, обернуть голову марлей и замотать сверху полотенцем. При сухих волосах полезно провести курс таких масок.

А эта маска полезна против выпадения волос. Купите в аптеке настойку стручкового жгучего перца и репейное масло с экстрактом почек тополя. Разведите в миске 2 ст. л. масла и 1 ст. л. настойки. Размешайте. Намажьте проблемные участки волос, избегая попадания в глаза, замотайте голову полотенцем. Подержите час. Затем вымойте голову шампунем и ополосните бальзамом. Делать такую маску нужно 2 раза в неделю.

Для быстрого улучшения вида волос и придания им блеска смешивают 1 яйцо, 2 ст. л. касторового масла, 1 ч. л. уксуса и 1 ч. л. глицерина. Непрерывно взбивая, наносят, втирая в кожу головы. Накрывают голову теплым полотенцем, держат некоторое время над паром, затем смывают. Волосы после этой процедуры становятся густыми, блестящими, мягкими, лучше укладываются.

При выпадении волос нужно взять 1 ст. л. хны, добавить 1 ст. л. кипятка и кефира, измельчить один зубчик чеснока, смешать с 1 ч.л. меда и полчайной ложки какао. Все перемешать, добавить яйцо, вновь перемешать. Нанести на волосы, покрыть голову полиэтиленовой косынкой. Через 1,5 часа снять, промыть волосы, сполоснуть любым травяным отваром. Чудо-ополаскиватели А. Измельчите сухие листья ромашки. 2-4 ст. л. сухих цветков залейте 0,5-1,5 л. кипятка, на слабом огне прокипятите 5-10 минут и дайте настояться. Полученный настой можно добавлять в воду для ополаскивания сухих волос. У блондинок и светлых шатенок волосы в результате приобретают красивый золотистый оттенок. B. Приготовьте отвар петрушки: 50 г зелени петрушки залейте 0,5 л. воды, прокипятите 15 минут, охладите, затем процедите. C. Для придания волосам шелковистости и мягкости подойдет ополаскивание волос свежим соком алоэ или аптечным препаратом из алоэ. D. Придаст волосам шелковистость и блеск лимонная вода. В кипяченую воду для ополаскивания добавьте лимонный сок из расчета 1 ст. л. сока на 1л. воды. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

