Насколько чай полезен

Вода составляет почти 70% массы человека. Поэтому правильный питьевой режим имеет большое значение. Чтобы хорошо себя чувствовать, человеку необходимо регулярно пополнять запасы влаги в организме.

Вода в организм поступает с разными продуктами: в чистом виде, в составе первых блюд, овощей и фруктов, и, конечно же, напитков.

Самым популярным напитком на Земле, после воды, является чай. Наверняка благодаря своему богатому вкусу и не в последнюю очередь благодаря своим исключительным полезным свойствам.

О свойствах чая написано немало, начиная со старинной легенды о чаепитии китайского императора Шень Нуна. Легенда гласит, что пока император в поисках лекарственных трав прогуливался в горах, в его чашу с водой упали сорванные ветром чайные листочки. Спустившись с гор, сын Дракона попробовал получившийся напиток и восхитился его удивительному вкусу и аромату. Вскоре правитель научил каждого китайца выращивать чай и использовать его полезные свойства. О них просто невозможно снова упомянуть.

Благодаря содержанию уникальных природных веществ чай благотворно влияет на состояние здоровья.

Например, уникальная аминокислота теанин, практически единственным источником, которой является чай, активно стимулирует активность мозга, повышает умственную работоспособность и снижает умственную утомляемость, а также помогает восстановлению после интенсивных нагрузок.

Содержащиеся в чае антиоксиданты из группы флавоноидов защищают клетки от разрушительного действия старения и различных загрязнений, а также нейтрализует свободные радикалы, которые могут нанести вред здоровью.

Чай обладает свойством поднимать настроение, благодаря теину, так называемому «кофеину чая», которого в чае содержится в 2-3 раза меньше, чем в кофе, поэтому каждый, кто выпивает более пяти чашек в день может не боятся возникновения побочных эффектов.

Без добавления сахара и молока чай не содержит калорий. Это лучший выбор для тех, кто желает сбросить лишний вес и ищет напиток, отлично утоляющий жажду. Чай ускоряет обменные процессы, происходящие в нашем организме. Если вы жалуетесь на трудности при похудении, связанные с замедленным обменом веществ, пейте больше чая, и вы избавитесь от подобных проблем.

Список добрых дел, которые совершает чай во благо здоровья организма человека, наверно, бесконечен.

Однако, в наш век безудержного технологического прогресса искания ученых все больше устремляются не так в сторону дополнительных исследований свойств чая, как в расширения возможностей сохранения его полезных качеств на пути от корзин бережных собирателей на плантации до чашек на наших столах.

Да и мы с Вами, честно говоря, стали особенно тщательно рассматривать пачки чая в супермаркетах. Как и большинство потребителей во всем мире, мы склонны останавливать свой выбор именно на тех торговых марках, которые гарантируют качество, экологическую чистоту и натуральность своего чайного продукта. Как же узнать, что именно этот чай сохранил для Вас и Вашей семьи всю целебную силу чайного листа?

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