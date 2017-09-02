Физкультура помогает при лечении депрессии Опубликовано: По данным ученых из University of Texas Southwest Medical Center in Dallas физические упражнения значительно уменьшают выраженность депрессии у пациентов уже принимающих препараты по этому поводу. По их мнению, самой большой проблемой в лечении депрессии является то, что, даже не смотря на лечение, у пациентов наблюдаются остаточные явления.



Препараты эффективны, но в недостаточной мере. В настоящее время наиболее принятой стратегией является назначение еще одного препарата, что увеличивает вероятность развития побочных эффектов. Необходимо отметить, что, рекомендуя физические упражнения этих проблем можно избежать и укрепить здоровье.



Обследовано 17 пациентов, средний возраст которых составил 39 лет. Остаточные явления все равно присутствуют в независимости от того, какой препарат принимает пациент: то ли это ингибиторы обратного захвата серотонина, то ли венлафаксин — самый новый препарат для борьбы с недугом. Все равно остаются такие симптомы как бессонница, неспособность сконцентрироваться, подавленное настроение, и раздражительность.



Средний возраст начала депрессии у испытуемых — 25 лет. Выраженность и степень тяжести депрессии оценивали по специальным методикам Axis I, в соответствии с Рекомендациями по Диагностике и Статистике Психических Расстройств. Еще до начала исследования испытуемых уже лечили медикаментозно на протяжении от 1 до 9 месяцев. Пациенты вели малоподвижный образ жизни и занимались физическими упражнениями менее 3 дней в неделю.



Физические упражнения включали бег трусцой, ходьбу, езду на велосипеде на протяжении 12 недель, по крайней мере, в течение 30 минут большинство дней в неделю. Энергетический эквивалент нагрузок от назначенных упражнений составлял 17, 5 ккал на 1 кг веса в неделю. Каждую неделю врачи и пациенты оценивали выраженность симптомов заболевания.



При объективном обследовании, то есть по оценкам врачей с помощью специальных шкал удалось определить, что после такого лечения выраженность симптомов уменьшилась 2,5 раза. Субъективно, то есть со слов самих пациентов, к концу 12 недели, выраженность признаков депрессии уменьшилась почти втрое. Так что уважаемые пациенты, хватит угнетаться, займитесь делом!

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