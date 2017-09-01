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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Депрессия не является причиной сердечных приступов
    Опубликовано: 2017-09-01 21:24:58

    Новозеландский доктор Ральф Стюарт (Ralph A. H. Stewart) из университета Окленда (University of Auckland) опровергает распространённую точку зрения, что депрессия является причиной сердечных приступов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Группа Стюарта попыталась выявить депрессивные признаки у 1130 человек, спустя несколько месяцев после того, как у них обнаружились проблемы с сердцем. В начале изучения такие признаки были обнаружены у 22% пациентов.


    В течение последующих восьми лет в исследуемой группе из-за больного сердца скончалось 114 человек. Также было зарегистрировано 108 сердечных приступов, 53 удара и 274 случая серьёзной боли в груди. Никакой связи между депрессией и сердечными заболеваниями найти не удалось.

    medicus.ru

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