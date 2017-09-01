Новозеландский доктор Ральф Стюарт (Ralph A. H. Stewart) из университета Окленда (University of Auckland) опровергает распространённую точку зрения, что депрессия является причиной сердечных приступов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Группа Стюарта попыталась выявить депрессивные признаки у 1130 человек, спустя несколько месяцев после того, как у них обнаружились проблемы с сердцем. В начале изучения такие признаки были обнаружены у 22% пациентов.
В течение последующих восьми лет в исследуемой группе