Депрессия не является причиной сердечных приступов

Новозеландский доктор Ральф Стюарт (Ralph A. H. Stewart) из университета Окленда (University of Auckland) опровергает распространённую точку зрения, что депрессия является причиной сердечных приступов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Группа Стюарта попыталась выявить депрессивные признаки у 1130 человек, спустя несколько месяцев после того, как у них обнаружились проблемы с сердцем. В начале изучения такие признаки были обнаружены у 22% пациентов.



В течение последующих восьми лет в исследуемой группе из-за больного сердца скончалось 114 человек. Также было зарегистрировано 108 сердечных приступов, 53 удара и 274 случая серьёзной боли в груди. Никакой связи между депрессией и сердечными заболеваниями найти не удалось.

medicus.ru

