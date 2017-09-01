Лечение от депрессии – путь к служебному росту женщин

У восьмидесяти трех процентов работоспособных женщин главным препятствием на пути к успеху является депрессия. Данное состояние мешает приступать к работе в ранние часы, нарушает контакты с коллегами. Депрессией страдает 5 млн. работающих женщин в США. Специальное лечение у психотерапевта может помочь им в 94% случаев. Женщины, избавившиеся от депрессии, достигают значительных успехов в карьере.



Депрессия — это негативный фактор, мешающий карьерному росту женщин больше, чем проблемы с воспитанием детей, беременность и сексуальные проблемы.



Депрессия поражает ежегодно 19 миллионов взрослых американцев и нарушает их возможность нормально работать, спать, есть и получать удовольствие от жизни. Симптомы депрессии могут быть как эмоциональные, так и физические — головная боль и другие неопределенные болезненные ощущения

medicus.ru

