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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Работа и здоровье
    Опубликовано: 2017-09-01 20:25:47

    Никто не станет тратить на вас время, если вы не произведёте на работодателя должного впечатления. Но! Отсутствие уверенности в себе может испортить даже самый позитивный настрой работодателя. Запомните несколько полезных советов, которые помогут вам сохранить и защитить уверенность в себе.


        — Язык тела очень важен: не суетитесь, избегайте жестикуляции. Не меняйте позу. Следите за ногами. Не меняйте их положение.


        — Смотрите в глаза интервьюеру. Если вопросы задают несколько человек, отвечая на вопросы, переводите взгляд на каждого из них.
        — Акцентируйте свои сильные стороны.
        — Установите контакт с интервьюером. Слушайте его внимательно, чуть подавая корпус тела вперёд. Используйте только утвердительные формы предложения. Избегайте предположений.
        — Не бойтесь повторить ключевые моменты своего резюме. Комментируйте и поясняйте эти фразы.
        — Не стесняйтесь шуток, если они уместны. Чувство юмора ценится всегда.
        — Не говорите плохо о своём предыдущем начальстве

    medicus.ru

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