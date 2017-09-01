Никто не станет тратить на вас время, если вы не произведёте на работодателя должного впечатления. Но! Отсутствие уверенности в себе может испортить даже самый позитивный настрой работодателя. Запомните несколько полезных советов, которые помогут вам сохранить и защитить уверенность в себе.
— Язык тела очень важен: не суетитесь, избегайте жестикуляции. Не меняйте позу. Следите за ногами. Не меняйте их положение.
— Смотрите в глаза интервьюеру. Если вопросы задают несколько человек, отвечая на вопросы, переводите взгляд на каждого из них.
— Акцентируйте свои сильные стороны.
— Установите контакт с интервьюером. Слушайте его внимательно, чуть подавая корпус тела вперёд. Используйте только утвердительные формы предложения. Избегайте предположений.
— Не бойтесь повторить ключевые моменты своего резюме. Комментируйте и поясняйте эти фразы.
— Не стесняйтесь шуток, если они уместны. Чувство юмора ценится всегда.
— Не говорите плохо о своём предыдущем начальстве