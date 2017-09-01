Работа и здоровье

Никто не станет тратить на вас время, если вы не произведёте на работодателя должного впечатления. Но! Отсутствие уверенности в себе может испортить даже самый позитивный настрой работодателя. Запомните несколько полезных советов, которые помогут вам сохранить и защитить уверенность в себе.



— Язык тела очень важен: не суетитесь, избегайте жестикуляции. Не меняйте позу. Следите за ногами. Не меняйте их положение.



— Смотрите в глаза интервьюеру. Если вопросы задают несколько человек, отвечая на вопросы, переводите взгляд на каждого из них.

— Акцентируйте свои сильные стороны.

— Установите контакт с интервьюером. Слушайте его внимательно, чуть подавая корпус тела вперёд. Используйте только утвердительные формы предложения. Избегайте предположений.

— Не бойтесь повторить ключевые моменты своего резюме. Комментируйте и поясняйте эти фразы.

— Не стесняйтесь шуток, если они уместны. Чувство юмора ценится всегда.

— Не говорите плохо о своём предыдущем начальстве

medicus.ru

