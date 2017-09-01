Патология десен и сосудов взаимосвязаны

Уже давно учеными была замечена связь между заболеваниями десен и некоторыми типами повреждений сердца. Но теперь появилась и первая публикация, указывающая на связь между потерей зубов и субклиническими формами сердечно-сосудистых заболеваний – это утверждает доктор Voise Desvarieux, ведущий автор исследования опубликованного в Интернете на страницах электронной версии Journal of the American Heart Association.





Desvarieux проводил длительное исследование на пациентах 55 лет и старше, проживавших в Манхеттене, в анамнезе имеющих заболевания сердца и инсульты. Первичные исследования указывали на связь между потерей зубов и бессимптомным течением атеросклероза каротидных артерий шеи. В то время как планируется исследовать 1050 пациентов на протяжении длительного периода времени, опубликованы предварительные результаты на первых 711 пациентах со средним возрастом 66 лет.



Все участники исследования прошли тщательное обследование полости рта, общее и неврологическое обследования. Гигиеническое состояние полости рта была зафиксировано в медицинской карте, включая такие моменты, как частота чистки зубов и использование зубной нити. Также им было определено состояние каротидных артерий при помощи ультразвуковой диагностики. Распространенность бляшек на каротидных артериях увеличивалась с количеством потерянных зубов. В группе с 0−9 потерянных зубов у 45% были обнаружены бляшки в их артериях. Около 60%, в группе с 10 и более потерянных зубов, имели бляшки в артериях.



Desvarieux заметил, что множество участников исследования с заболеваниями десен также имели другие факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, включая курение, неправильное питание и гиподинамию. Но даже со всеми этими факторами риска взятых в расчет в статистических моделях, все равно определялась значительная связь между потерей зубов и ранними стадиями закупорки артерий.

Продолжая исследование, ученые попытаются провести мониторинг прогрессии артериальных заболеваний, заболеваний десен и потерю зубов для определения дальнейшей убедительной связи с возрастом пациентов.



medicus.ru