Пассивное курение и кариес

У маленьких детей под воздействием дыма сигарет отмечается более высокая частота образования кариеса, чем у детей без данного раздражителя, сообщает Американская стоматологическая ассоциация. Данное исследование было опубликовано в «Журнале Американской Медицинской Ассоциации».



По сообщениям Health Quality Agency, это — первое исследование в Соединенных Штатах, которое наглядно показало связь между пассивным курением и кариесом. Хотя возникновение зубного кариеса у детей значительно уменьшилось в США за последние годы, небольшой прогресс отмечается у детей, живущих в бедных семьях

Исследования, основанные на данных семейных опросов и экспертиз здоровья, проведенных среди приблизительно 4 000 детей в возрасте 4 — 11 лет, показали, что у детей наблюдается высокий риск развития кариеса, если у них в биологических средах отмечаются высокие уровни котинина, побочного продукта никотина, который обнаруживается в выделяемом дыме.



Приблизительно 32 % детей с высоким уровнем котинина, связанным с пассивным курением имели поверхностный кариес первичных зубов, по сравнению с 18 % детей с более низкими уровнями котинина. Более высокий риск развития кариеса у детей подверженных пассивному курению оставался даже после исключения таких факторов как бедность и редкие посещения стоматолога. Однако, исследование не выявило явной связи между пассивным курением и кариесом постоянных зубов.

Раннее проведенное исследование показало, что никотин способствует росту бактерий, приводящих к образованию кариеса. Бактерии в свою очередь могут передаваться детям от курящих родителей при поцелуе.

Согласно исследованию ведущего специалиста C. Andrew Aligne из детского центра здоровья в Рочестере, г. Нью-Йорк, был подтвержден вред пассивного курения и необходимость создания условий для детей, исключающих табачный дым.



health.sumy.ua