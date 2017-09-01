Желательно научиться разным способам дыхания. Ежедневно тренируясь, к концу беременности вы будете готовы помочь себе и малышу во время родов. Умение правильно дышать поможет не только расслабляться и успокаиваться во время схваток, но и контролировать сокращение мышц.
Дыхательные упражнения можно выполнять лежа или сидя по-турецки, опираясь на что-нибудь спиной.
Очень важно правильно дышать во время родов
Мышцы матки должны получать достаточно кислорода, чтобы
схватки были менее болезненными. Наш организм устроен так, что нехватка кислорода (гипоксия) вызывает боль;
контролировать потуги и защитить малыша от родовой травмы;
сделать потуги эффективным и, т. е. обеспечить давление диафрагмы на матку, которое
поможет малышу родиться. Если же будущая мама наберет воздух в щеки, малыш не продвинется и потуга будет бесполезной;
головка малыша вышла мягко, не травмируя родовые пути мамы;
малыш не страдал от нехватки кислорода (гипоксии).
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