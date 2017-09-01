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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Учимся правильно дышать
    Опубликовано: 2017-09-01 23:24:07

    Желательно научиться разным способам дыхания. Ежедневно тренируясь, к концу беременности вы будете готовы помочь себе и малышу во время родов. Умение правильно дышать поможет не только расслабляться и успокаиваться во время схваток, но и контролировать сокращение мышц.



    Дыхательные упражнения можно выполнять лежа или сидя по-турецки, опираясь на что-нибудь спиной.



    Очень важно правильно дышать во время родов



    Мышцы матки должны получать достаточно кислорода, чтобы



    схватки были менее болезненными. Наш организм устроен так, что нехватка кислорода (гипоксия) вызывает боль;



    контролировать потуги и защитить малыша от родовой травмы;



    сделать потуги эффективным и, т. е. обеспечить давление диафрагмы на матку, которое

    поможет малышу родиться. Если же будущая мама наберет воздух в щеки, малыш не продвинется и потуга будет бесполезной;



    головка малыша вышла мягко, не травмируя родовые пути мамы;



    малыш не страдал от нехватки кислорода (гипоксии).

    health.sumy.ua

     

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