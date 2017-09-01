Учимся правильно дышать Опубликовано: Желательно научиться разным способам дыхания. Ежедневно тренируясь, к концу беременности вы будете готовы помочь себе и малышу во время родов. Умение правильно дышать поможет не только расслабляться и успокаиваться во время схваток, но и контролировать сокращение мышц.







Дыхательные упражнения можно выполнять лежа или сидя по-турецки, опираясь на что-нибудь спиной.







Очень важно правильно дышать во время родов







Мышцы матки должны получать достаточно кислорода, чтобы







схватки были менее болезненными. Наш организм устроен так, что нехватка кислорода (гипоксия) вызывает боль;







контролировать потуги и защитить малыша от родовой травмы;







сделать потуги эффективным и, т. е. обеспечить давление диафрагмы на матку, которое



поможет малышу родиться. Если же будущая мама наберет воздух в щеки, малыш не продвинется и потуга будет бесполезной;







головка малыша вышла мягко, не травмируя родовые пути мамы;







малыш не страдал от нехватки кислорода (гипоксии).



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