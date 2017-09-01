Питание на разных сроках беременности Опубликовано: Удивительно, как меняется восприятие мира, лишь только женщина узнает о своей беременности. Да что там мир! Она иначе смотрит на себя, по-другому оценивает свою внешность, поступки. Даже рацион питания подвергается корректировке. Некоторые женщины считают, что беременность – как раз тот период в их жизни, когда можно делать и есть все, что хочешь, связывая все свои прихоти с изменившимся состоянием. Другие во всем становятся «правильными», стараются соблюдать режим дня, питания, начинают посещать занятия аэробикой или танцами. Третьи, панически боясь поправиться, продолжают ограничивать себя в пище. Какое поведение наиболее выигрышно для самого ребенка?







Первые заболевания у крошки могут сформироваться еще в то время, когда он находится в утробе матери. Для того чтобы малыш развивался нормально, будущая мамочка должна питаться рационально, получать ровно столько питательных веществ, сколько необходимо, ни больше и ни меньше. В противном случае переедание матери очень скоро приведет к нарушению обмена веществ у плода, в результате чего может родиться очень крупный ребенок со слабо развитой мускулатурой. Не менее губителен и недостаток питательных веществ. Плохое питание очень часто является причиной выкидышей, рождения недоношенных или слабых детей с низкой массой тела.







В среднем за всю беременность женщина должна поправиться на 8-10 килограмм, но процесс этот происходит неравномерно: в первую половину беременности вес должен увеличиваться значительно медленнее, чем во вторую. Соответственно и количество пищи, съедаемой в первое время, должно быть меньше.







В первые месяцы беременности суточный рацион женщины состоит из 110 граммов белка, 350 граммов углеводов и 75 граммов жиров. Наиболее правильным будет четырехразовое питание. Энергетическая ценность потребляемой пищи должна варьироваться от 2400 до 2700 килокалорий. В этом случае полученная энергия будет полностью покрывать затраты организма. Около 30 % всех калорий должны приходиться на первый завтрак, 15 % на второй, 40 % на обед, 10 % на ужин, а оставшиеся 5 % на стакан кефира за 2-3 часа до сна.







Очень часто в первые месяцы беременности у женщин меняются вкусовые пристрастия: хочется кисленького или соленого. Конечно же, не стоит отказывать себе во всем и полностью, но желательно ограничить потребление маринованных огурчиков или квашеной капустки. А от уксуса, горчицы, перца и хрена придется и вовсе отказаться на ближайшие девять месяцев. Дело в том, что большое количество соли или специй очень сильно увеличивает потребность организма в воде, а почки не всегда готовы к повышению нагрузки.



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