Как развивается будущий ребенок Опубликовано: Тринадцатая — шестнадцатая недели. Головка непропорционально велика по сравнению с телом. Обозначилась шея. У плода уже есть брови и ресницы. Тело и лицо покрыты нежным пушком (лануго). Кожа малютки очень тонка, через нее просвечивают кровеносные сосуды. На пальчиках свой неповторимый рисунок. Образовались суставы рук и ног, началось затвердение костей. При ультразвуковом исследовании по половым органам уже можно распознать пол, хотя это удается не всегда. Будущий ребенок может сосать палец. Он много двигается, но вы, наверное, еще этого не чувствуете. Сердце малыша бьется в два раза быстрее, чем ваше.



Длина 16 см; вес 135 г.







Что происходит с будущей мамой







Позывы к мочеиспусканию становятся реже, чем в начале беременности.



Возбудимость и раздражительность, которые вызывает гормональная перестройка, могут сохраняться. Легкие, почки и сердце работают интенсивнее, поскольку усиливается циркуляция крови в организме. Возможны запоры, так как работа кишечника во время беременности замедляется.



Грудь набухла и стала болезненной.



Объем талии пока остается прежним. health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

