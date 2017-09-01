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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Со следующего года все дети Украины будут учиться по новому стандарту начального образования
    Опубликовано: 2017-09-01 18:00:43

    По новому стандарту начальной школы, который сейчас будет пилотировать 100 школ, со следующего года будут учиться все дети Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МОН.
    В частности, в рамках обновления программ начальной и базовой школы для учителей разрабатывались видео-уроки, которыми педагоги могут пользоваться для успешной реализации нововведений. Кроме этого, 200 учителей школ, что в этом году пилотируют стандарт начальной школы, прошли тренинги по деятельностных методик.
    "В прошлом году мы обновили программы в начальной школе, а этого - еще и в 5-9 классах. Там мы предлагаем компетентностный подход, то есть дети должны получить навыки для жизни. Например, это гражданская компетентность. То есть вы должны знать свои права, как коммуницировать в социуме, с другими людьми. Дальше - экологическая компетентность о том, как заботиться об окружающем мире, а также предприимчивость и финансовая грамотность, а еще здоровья ", - рассказала министр.
    В ведомстве отметили, что новый стандарт влечет за собой очень много изменений, ведь представляет собой активно-познавательное исследовательское обучение.
    "Это дети, которые не сидят за партой 4 урока, а двигаются, работают в группах. Это называется проблемно-поисковое обучения. Это другой стандарт, другие программы, другие методы обучения. Этим летом все учителя по этому пилоту прошли специальное повышения квалификации", - сообщила Лилия Гриневич.
    Как сообщал УНН, законопроект "Об образовании" будет слушаться в парламенте на следующей неделе.

    Ольга Березюк

    Источник: УНН

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