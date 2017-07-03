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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Простое мыло лучше
    Опубликовано: 2017-07-03 13:44:09

    Любое мыло содержит щёлочь, нарушающую верхний загрубевший слой кожи, позволяя, таким образом, воде проникать в глубокие слои кожи и точно также выходить из них наружу, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Нормальная здоровая кожа быстро обновляет этот слой кожи, но регулярное использование мыла ослабляет и замедляет этот процесс, что в свою очередь приводит к сухости и вялости кожи. Ароматизированное мыло приятно в употреблении, но и только. Так что же делать?


    Самое безопасное мыло – это самое простое, не содержащее дезинфицирующих веществ и ароматизаторов.
    Очищающие и моющие средства, представляющие собой сложные химические соединения, удаляют грязь с поверхности кожи эффективнее, чем мыло. Но! Их воздействие на кожу слишком раздражающее и жёсткое, что исключает регулярное использование

    medicus.ru

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