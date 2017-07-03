Артроз коленного сустава: лечение и симптомы

Артроз – довольно распространенное болезнь, спровоцированное нарушением обмена веществ, перенесенной травмой либо неспецифическим заразным артритом. Болезнь вызывает деформирующие конфигурации в тканях суставов и окружающих их костных соединениях.

Артроз - довольно распространенное болезнь, спровоцированное нарушением обмена веществ, перенесенной травмой либо неспецифическим заразным артритом. Болезнь вызывает деформирующие конфигурации в тканях суставов и окружающих их костных соединениях.

Что представляет собой артроз?

Артроз - довольно суровая болезнь, поражающая суставы. При заболевании покоробленные суставы и окружающие его кости утолщаются. Появляется боль при нагрузке, которая равномерно затихает в покое. Артроз коленного сустава, предпосылки которого довольно различны, не вызывает воспалительного процесса, потому не проявляется в виде отеков и покраснений, чем и отличается от артрита либо полиартрита. Необходимо отметить, что посреди пациентов довольно много дам, страдающих болезнями - варикозным расширением вен и ожирением.

Почему возникает болезнь?

Артроз - непредсказуемое болезнь, которое появляется вследствие:

Перегрузок

Травм

Наследной расположенности

Ожирения

Плоскостопия

Как найти болезнь?

Артроз коленного сустава 1 степени - исходная стадия заболевания, при которой вовремя начатое исцеление способно работоспособность сустава. На исходном шаге движения становятся ограниченными, а участки суставов начинают окостеневать. Найти артроз коленного сустава, исцеление которого довольно многообразно, на данной стадии фактически нереально: рентгенологическое исследование не покажет видимых костных разрастаний. Основными признаками являются заострение суставных краев и сужение межсуставной щели, которые во время осмотра может найти доктор. Для уточнения диагноза назначают дополнительное обследование УЗИ и МРТ суставов.

Обычно пациенты замечают краткосрочное покалывание в суставе и издаваемый во время движения хруст. Болевые чувства появляются после покоя, а при ходьбе стремительно проходят. Такие «стартовые» боли появляются в итоге трения суставов, на которых оседают хрящевая и костная деструкция (детрит).

На исходной стадии артроз не вызывает существенных неудобств, потому и нездоровые не обращают свое внимание на возникшие симптомы. Потому, если появились мельчайшие подозрения на артроз коленного сустава, исцеление нужно проводить немедленно.

Исцеление артроза

До того как вы начнете борьбу с болезнью, постарайтесь отыскать неплохого доктора и после полного обследования составьте кооперативный план исцеления. Не устанавливайте для себя диагноз без помощи других, это может только ухудшить ситуацию. Есть огромное количество похожих болезней, потому без обследования можно ошибиться в определении заболевания.

При доказательстве диагноза артроз коленного сустава, исцеление назначают зависимо от стадии заболевания. На исходном шаге, когда сустав еще больше - наименее сохранен, предлагают проведение фармацевтической терапии хондропротекторными продуктами. На сегодня они представлены в довольно широком ассортименте: «Артра» (США), «Дона» (Италия), «Кондро» либо «Кондро нова» (Индия) «Структум» (Франция), «Терафлекс» (Англия), «Хондролон» и «Хондроитин АКОС» (Наша родина). Вне зависимости от выбора, принимают перечисленные препараты до 6 мес. Через полгода рекомендуется опять повторить курс исцеления. Продолжительность исцеления составляет от 3х до 5ти лет.

Необходимо отметить, что крема и мази не способны освободить пациента от артроза, но они могут облегчить болевые чувства. Рекомендуется использовать согревающие препараты, которые посодействуют сделать лучше кровообращение, это: «Меновазин», «Эспол», «Гевкамен» и «Никофлекс - крем». В неких случаях, когда артроз утежеляется явлением синовита, можно использовать последующие средства «Вольтарен - гель», «Индометациновая» и «Фастум».

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