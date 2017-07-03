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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ЕС утвердил новые правила контроля въезда-выезда
    Опубликовано: 2017-07-03 15:00:54

    В Евросоюзе договорились о создании системы автоматической регистрации въезда-выезда граждан третьих стран.

    Послы стран-членов Европейского союза (ЕС) поддержали ранее достигнутую договоренность между Мальтой, председательствующей в Совете ЕС, и представителями Европарламента о создании системы автоматической регистрации въезда-выезда граждан третьих стран в рамках Шенгенской зоны. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

    Новая система будет действовать как в отношении иностранцев, въезжающих в Шенген по визам, так и в отношении тех, кто пересекает границу ЕС без виз для краткосрочных поездок на период не более 90 дней в течение полугода.

    Система контроля въезда-выезда будет хранить информацию о личности и документы путешественника, а также сохранять биометрические данные (с отпечатками пальцев и фотографией). Эти данные будут храниться в единой системе в течение 3-5 лет.

    Информация будет доступна для пограничных органов и органов власти государств-членов ЕС.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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