Увеличение потока беженцев не может быть быть проблемой одной только Италии, подчеркнул комиссар ООН.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди считает, что Италия нуждается в большей международной поддержки в связи с увеличением потока беженцев, которые пересекают Средиземное море. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"На наших глазах в Италии разворачивается трагедия", - сказал Гранди. Он подчеркнул, что только в течение прошлых выходных 12,6 тысячи искателей убежища прибыли к берегам Италии, пересекая Средиземное море.
В целом, по его данным, с начала 2017 года в море погибли более 2 тыс. лиц, которые решились отправиться в опасное путешествие. По словам представителя ООН, Италия выполняет свою роль, принимая спасенных беженцев и предлагая защиту тем, кто нуждается.
"Эти усилия должны продолжаться и укрепляться. Но это не может быть проблемой одной только Италии", - сказал Гранди.
Верховный комиссар ООН призвал к более интенсивному международному сотрудничеству в вопросе преодоления причин возникновения миграции в мире.