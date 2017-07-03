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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В ООН призывают помочь Италии в решении проблемы беженцев
    Опубликовано: 2017-07-03 14:15:05

    Увеличение потока беженцев не может быть быть проблемой одной только Италии, подчеркнул комиссар ООН.

    Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди считает, что Италия нуждается в большей международной поддержки в связи с увеличением потока беженцев, которые пересекают Средиземное море. Об этом сообщает Deutsche Welle.

    "На наших глазах в Италии разворачивается трагедия", - сказал Гранди. Он подчеркнул, что только в течение прошлых выходных 12,6 тысячи искателей убежища прибыли к берегам Италии, пересекая Средиземное море.

    В целом, по его данным, с начала 2017 года в море погибли более 2 тыс. лиц, которые решились отправиться в опасное путешествие. По словам представителя ООН, Италия выполняет свою роль, принимая спасенных беженцев и предлагая защиту тем, кто нуждается.

    "Эти усилия должны продолжаться и укрепляться. Но это не может быть проблемой одной только Италии", - сказал Гранди.

    Верховный комиссар ООН призвал к более интенсивному международному сотрудничеству в вопросе преодоления причин возникновения миграции в мире.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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