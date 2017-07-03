В ООН призывают помочь Италии в решении проблемы беженцев

Увеличение потока беженцев не может быть быть проблемой одной только Италии, подчеркнул комиссар ООН.

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди считает, что Италия нуждается в большей международной поддержки в связи с увеличением потока беженцев, которые пересекают Средиземное море. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"На наших глазах в Италии разворачивается трагедия", - сказал Гранди. Он подчеркнул, что только в течение прошлых выходных 12,6 тысячи искателей убежища прибыли к берегам Италии, пересекая Средиземное море.

В целом, по его данным, с начала 2017 года в море погибли более 2 тыс. лиц, которые решились отправиться в опасное путешествие. По словам представителя ООН, Италия выполняет свою роль, принимая спасенных беженцев и предлагая защиту тем, кто нуждается.

"Эти усилия должны продолжаться и укрепляться. Но это не может быть проблемой одной только Италии", - сказал Гранди.

Верховный комиссар ООН призвал к более интенсивному международному сотрудничеству в вопросе преодоления причин возникновения миграции в мире.

ЛIГАБiзнесIнформ