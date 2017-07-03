Американские ученые разработали новый метод микроскопии Опубликовано: Американские ученые разработали новый метод микроскопии, сообщает пресс-служба Аризонского государственного университета (Arizona State University). Отчет о разработке группы специалистов университета под руководством Нунцзяня Тао (Nongjian Tao) опубликован в журнале Nature Chemistry.



Группа Тао усовершенствовала электрохимическую импедансную спектроскопию (electrochemical impedance spectroscopy, EIS). В ходе такой визуализации биологических процессов фиксируются изменения электрического сопротивления исследуемых материалов. Этот метод не требует применения каких-либо красителей и флуоресцентных меток. Однако, недостатком EIS является низкое разрешение получаемого изображения.



Сотрудники Университета штата Аризона решили эту проблему, использовав визуализацию на основе поверхностного плазмонного резонанса (surface plasmon resonance, SPR). Этот метод заключается в измерении спектров рассеяния света, проходящего через исследуемый материал.



Совместив EIS и SPR, исследователи смогли получить изображение клеточных процессов в высоком разрешении и реальном времени. Новый метод визуализации они назвали электрохимической импедансной микроскопией (electrochemical impedance microscopy, EIM).



C помощью EIM группа Тао получила изображение процессов гибели клеток (апоптоза) и образования пор в клеточной мембране под воздействием электрического поля (электропорация). По словам ученых, визуализация апоптоза может использоваться для изучения механизмов, происходящих в клетках злокачественных опухолей. Исследования электропорации необходимы для понимания процессов внутриклеточного транспорта лекарственных веществ и других активных молекул.



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