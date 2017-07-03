Китайские ученые нашли области мозга, по которым можно предсказать успехи в изучении иностранного языка

Исследования билингвов показали, что зоны коры мозга, активные при разговоре на одном и на другом языке, довольно сильно перекрываются. Это привело к предположению, что оба языка имеют общую мозговую базу. Но китайским ученым удалось найти разницу: они обнаружили, что активность определенного нейронного контура в левом полушарии с успехами в освоении иностранного языка коррелирует, а родного -- нет.



Хай Тань Ли и его команда из факультета лингвистики Университета Гонконга и Института биофизики Китайской академии наук исследовали 26 китайских детей (14 мальчиков и 12 девочек) в возрасте 10 лет, которые с 6 лет изучали английский язык.

Языковый эксперимент и активность мозга

Ученые сканировали мозг детей методом функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ) во время решения лексической задачи. В основном эксперименте детям предлагали задачу на знание английского языка: нужно было определить, настоящие английские слова написаны на листе или просто бессмысленная последовательность букв. Задача несложна даже для начинающих изучать язык, отмечают исследователи, но она оценивает способность к обработке лексических единиц, что лежит в основе языковых способностей. В контрольном задании детям нужно было всего лишь определить направление стрелки (оно служило для контроля, так как в нем также принимали решение, но не включающее лексический компонент).

Изображения, полученные в магнитном томографе, показывают активность различных частей мозга при той или иной деятельности, поскольку отражают степень потребления кислорода клетками. По сравнению с решением задачи на направление стрелки во время выполнения лексической задачи у детей активизировалось довольно много областей мозга. Но только активность двух зон коррелировала с успешностью решения. А также с тем, насколько хорошо китайские дети читали и писали на английском языке. Эти зоны: хвостатое ядро и веретенообразная извилина в левом полушарии.

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