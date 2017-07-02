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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Антидепрессанты увеличивают риск заболеваний сердца
    Опубликовано: 2017-07-02 19:44:55

    Ученые обнаружили, что прием препаратов старого поколения - трициклических антидепрессантов - приводит к росту риска развития сердечных заболеваний на 35%, сообщает The Daily Telegraph.

    Исследование, в котором приняли участие 15.000 человек, было проведено в Колледже Лондонского eниверситета и опубликовано в европейском Журнале rардиологи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Было произведено сравнительное исследование пациентов, принимающих антидепрессанты старого поколения, названные трициклическими антидепрессантами, с теми, кто принимал более новые препараты, называемые "избирательными ингибиторами обратного нейронального захвата серотонина" или SSRIs, и теми, кто не принимал ничего.

    Доктор Марк Хамер, руководитель научного совета Отдела эпидемиологии и здравоохранения университета, сказал, что исследование говорит о том, что некоторые эффекты трициклических антидепрессантов повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

    "У трициклических антидепрессантов, как известно, есть много побочных эффектов. Они связаны с повышением артериального давления, увеличением веса и диабетом, и все это - факторы риска", - сказал доктор Хамер.

    Он также добавил, что если пациенты уже принимают антидепрессанты, то они должны прежде проконсультироваться с лечащим врачом, но не прекращать резко лечение.

    news.gradusnik.ru

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