  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Молодёжь быстрее реагирует на неожиданные события, чем пожилые люди
    Опубликовано: 2017-07-02 19:04:54

    Молодые люди быстрее реагируют и адаптируются к неожиданной смене ситуации, чем пожилые люди, установили учёные Университета Конкордии /Канада/.

    Когда мы часто выполняем одни и те же задачи, наша реакция становится автоматической, говорит профессор Кевин Трюарта. Психиатры решили выяснить скорость реакции на неожиданные обстоятельства при выполнении обычных задач в различных возрастных группах.

    В эксперименте приняли участие добровольцы в возрасте от 19 до 75 лет. Каждому участнику было предложено обратить внимание на визуальные подсказки на экране компьютера и нажимать соответствующие кнопки на клавиатуре. Некоторые изображения последовательно и часто повторялись, чтобы участники научились ожидать их появления, в то время как другие случайно добавили с интервалом для создания неожиданных ситуаций.

     В результате было замечено, что пожилые люди старше 60 в меньшей степени способны быстро среагировать на изменения на мониторе и медленнее адаптировались в процессе обучения. Также зафиксировано, что пожилым людям как правило требуется меньше времени для планирования движений в эксперименте, но больше времени на их выполнение - возможно потому, что они чувствовали неуверенность в собственной реакции.

    news.gradusnik.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.