Молодёжь быстрее реагирует на неожиданные события, чем пожилые люди

Молодые люди быстрее реагируют и адаптируются к неожиданной смене ситуации, чем пожилые люди, установили учёные Университета Конкордии /Канада/.

Когда мы часто выполняем одни и те же задачи, наша реакция становится автоматической, говорит профессор Кевин Трюарта. Психиатры решили выяснить скорость реакции на неожиданные обстоятельства при выполнении обычных задач в различных возрастных группах.



В эксперименте приняли участие добровольцы в возрасте от 19 до 75 лет. Каждому участнику было предложено обратить внимание на визуальные подсказки на экране компьютера и нажимать соответствующие кнопки на клавиатуре. Некоторые изображения последовательно и часто повторялись, чтобы участники научились ожидать их появления, в то время как другие случайно добавили с интервалом для создания неожиданных ситуаций.

В результате было замечено, что пожилые люди старше 60 в меньшей степени способны быстро среагировать на изменения на мониторе и медленнее адаптировались в процессе обучения. Также зафиксировано, что пожилым людям как правило требуется меньше времени для планирования движений в эксперименте, но больше времени на их выполнение - возможно потому, что они чувствовали неуверенность в собственной реакции.



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