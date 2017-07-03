Метод самопроверки молочных желез не так эффективен, как писали ранее

Самопроверка женщинами молочных желез с целью профилактики и раннего выявления опухолевого процесса не так эффективна, как указывалось ранее, сообщили ученые.



По мнению специалистов, нет никакого доказательства тому, что строгая ежемесячная самопроверка сокращает смертельные случаи от рака молочной железы, но это в свою очередь может привести к ненужным процедурам биопсии, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Ученые провели два исследования, в которых приняли участие примерно 388535 женщин из России и Китая. Примерно половина участниц использовала самопроверку молочных желез, другая половина не использовала этот метод.



В результате специалисты выяснили, что смертность от рака молочной железы была примерно одинаковой в обеих группах. А количество процедур биопсии в два раза было выше в группе, где женщины использовали самопроверку.



По мнению исследователей, процедура самопроверки не снижает количество смертельных случаев, а только приводит к ненужным процедурам биопсии. На данный период времени нельзя рекомендовать метод самопроверки молочных желез, как эффективный, считают ученые.



medicinform.net