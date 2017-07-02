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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Болят почки: что делать и как их лечить
    Опубликовано: 2017-07-02 10:44:35

    Если у вас болят почки, необходимо непременно обратиться к доктору, чтоб он верно диагностировал болезнь. Ведь болезней почек сильно много, а симптомы заболевания почек время от времени сходны с другими, более небезопасными, болезнями, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Почки - это парный орган, которые крепятся под шестым ребром со стороны спины. Почки размещаются в человеческом организме таким макаром, что они очень защищены от неблагоприятного воздействия наружной среды. Но, если вы переносите ОРВИ и ангину на ногах, не соблюдаете правила личной гигиены либо нарушаете режим питания, это может вызвать воспаление почек и мочеполовой системы.

    В ближайшее время участились жалобы людей на то, что болят почки. Что делать, если вы чувствуете боли в области поясницы? Как диагностировать это болезнь? Самое главное, не нужно ставить для себя диагноз без помощи других. Непременно необходимо обратиться к доктору: урологу либо нефрологу. Он, на основании результатов анализов и УЗИ, назначит вам правильное исцеление.

    Симптомы заболевания почек последующие:

    отеки. Лицо и ноги при заболевании почек очень очень отекают. Больше всего это приметно днем, к вечеру интенсивность отеков спадает.

    боли в почках. При приобретенном заболевании боль ноющая и однообразная. Если очень очень болят почки, и боли фактически непереносимые и резкие, это значит закупорку протока.

    трудности с мочеиспусканием. Как правило это боли, рези и нередкое мочеиспускание.

    • лихорадка, время от времени изменение цвета кожи и похудение.

    • при легком постукивании по ребрам со стороны спины, в почках возникает мощная, непереносимая боль.

    после физической нагрузки интенсивность болей усиливается.

    Это те симптомы, которые верно указывают на то, что болят почки. Что делать в таковой ситуации, мы уже гласили: срочно обращаться к доктору.Сейчас разглядим ряд болезней, при которых болят почки, предпосылки и следствия этих заболеваний.

    Часто встречающееся болезнь -пиелонефритлибо воспаление почечных лоханок. Боли при всем этом обычно несильные, но однообразные и выматывающие. Приобретенная почечная дефицитность - это нарушение работы почек от 3-х месяцев и поболее.

    Рак почки. Пожалуй, более ужасный диагноз для тех, у кого болят почки. Что делать, чтоб найти это болезнь? Обычно при всем этом заболевании в районе поясницы можно нащупать маленькое уплотнение, нередко возникает кровь в моче. Человек ощущает упадок сил и вялость, время от времени без предпосылки увеличивается температура. Совокупа этих симптомов может указывать на это опасное болезнь.

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