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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Симпотомы заболевания остеохондроз грудного отдела позвоночника
    Опубликовано: 2017-07-02 10:24:02

    Опасность заболевания остеохондроз грудного отдела позвоночника состоит и в том, что симтомы возникают не только лишь в области позвоночника.

    Остеохондроз - каверзное болезнь. Причинами его появления являются разрушение межпозвоночных дисков, также суставов и связок позвоночника. Опасность заболевания состоит и в том, что симптоматика остеохондроза может проявиться не только лишь болями в позвоночнике. Потому необходимо пристально относиться к появляющимся болевым ощущениям и не заниматься самолечением.

    Говорю это, как говорится, «со познанием дела», так как пару раз испытывала схожее. В один прекрасный момент ночкой у меня захворало сердечко: ноющая боль в области сердца, боль в левой руке, гул в ушах. Седативные препараты не помогали. Бригада «скорой помощи» поставила диагноз - остеохондроз грудного отдела позвоночника. Укол обезболивающего снял надуманный сердечный приступ.

    Вправду, нездоровые с диагнозом остеохондроз грудного отдела позвоночника, нередко приходят на прием к кардиологу.

    Но остеохондроз может давать болевые чувства не только лишь в области сердца. Сжимающая боль за грудиной, меж лопатками, острая боль при дыхании. Чувство «железной хватки», сковывающей движения: ни вздохнуть, ни проглотить, ни оборотиться.

    В грудном отделе позвоночника сконцентрированы вегетативные центры, которые регулируют внутренние органы. Потому остеохондроз грудного отдела позвоночника может стимулировать симтомы других болезней. У хворого могут появиться подозрения на острый холецистит, острый аппендицит, пищеварительную колику.

    Болевой синдром, который вызывает остеохондроз грудного отдела позвоночника, может носить нрав гастрологического. Боли возникают в подложечной области.

    Нередко у нездоровых происходит поражение нескольких отделов позвоночника, и боли дает шейно грудной остеохондроз Симптомы заболевания при повреждении шейного отдела позвоночника появляются в последующем.

    В главном болевой синдром захватывает область шейки, плеч, рук, затылка. Почаще боли появляются сходу в нескольких местах. Мигрени, нарушение зрения, утрата сознания сопровождают шейный остеохондроз.

    При острых приступах остеохондроза нужно немедля обратиться за мед помощью.

    Когда болевой синдром снят, необходимо поразмыслить о профилактике. У нездоровых с диагнозом грудной остеохондроз исцеление начинается с упражнений.

    Часто лень мешает позаботиться о для себя. Но даже школьная разминка, которую мы делали на уроке физкультуры, может посодействовать и предупредить появление острых приступов. Главное - это всепостоянство.

    Обыкновенные упражнения поддерживают позвоночник. Это наклоны головы, повороты тела, не резкие крутящие движения руками, наклоны тела вперед и вниз, приседания, махи ногами. Все упражнения необходимо делать расслабленно, без резких движений.

    Красивое упражнение - повисеть на перекладине. Позвоночник равномерно растягивается, освобождая межпозвоночные диски.

    Другое упражнение - «кошечка». Делать его нужно медлительно. Лягте на пол, руки вытянуты вперед повдоль головы. Медлительно прогибаем спину, поднимая голову ввысь и подтягивая руки. Зафиксируйте новое положение: нижняя часть тела лежит на полу, высшая часть тела приподнята ввысь, вы опираетесь на руки. Сейчас медлительно возвращаемся вспять, в начальное положение. потом прогибаемся в другую сторону. Медлительно поднимаем таз, голова вниз. Закрепляем новое положение: тело образует дугу, опора лишь на руки и ноги. В начальное положение возвратиться тоже медлительно.

    Действенным упражнением для исцеления остеохондроза является ходьба по комнате на 4 конечностях: на руках и ногах, туловище выгнуто дугой.

    Эти упражнения производятся медлительно, нагрузка возрастает равномерно. Ни при каких обстоятельствах нельзя переутруждать позвоночник

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