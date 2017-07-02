Болит печень: симптомы

Одним из самых больших и принципиальных органов организма человека является печень. В течение суток печень выделяет от 1 до 1.5 л. желчи, которая учавствует в пищеварительных процессах, возбуждает перистальтики толстой кишки и расщепляет жиры.

Одним из самых больших и принципиальных органов организма человека является печень. В течение суток печень выделяет от 1 до 1.5 л. желчи, которая учавствует в пищеварительных процессах, возбуждает перистальтики толстой кишки и расщепляет жиры. Роль печени в пищеварении является ее основной функцией в человеческом организме. Но она делает и второстепенные функции: барьерную и роль в обмене веществ.

Барьерная функция представляет собой пропуск через печень крови обогащенной питательными субстанциями, которые всасываются в кишечном тракте и желудке. Тут расщепляются хим вещества, обезвреживаются ядовитые вещества и алкоголь, уничтожаются вирусы, бактерии и инфекции. Сейчас становится понятным, почему так нередко болит печень. Не считая этого, печень производит такие важные составляющие для организма как: гликоген, альбумин, глобулин и др. Они вырабатываются из углеводов, витаминов, белков и жиров, содержащихся в крови. Из этого следует обычный вывод о том, что печень играет роль фильтра меж системами кровообращения и пищеварения, также источника питательных веществ. Когда болит печень, в человеческом организме случаются сбои работы сердечнососудистой системы и других систем.

Из главных симптомов заболевания печени можно выделить: тошноту, недомогание, общую слабость, горечь во рту, боли в правом подреберье, желтуху на коже, низкую работоспособность и др. Если болит печень, что делать - нужно обратиться за помощью к доктору, который, зависимо от симптомов, назначит определенное обследование и анализы. На основании проведенного обследования можно делать окончательные выводы и назначить действенное исцеление. Все заболевания печени разделяются на две группы: поражение ее клеток (гепатит, цирроз и др.), нарушение выделения желчи (злокачественные опухоли, желчнокаменная болезнь и др.) Не считая этого достаточно нередко симптомами заболевания печени служат нервно-психические расстройства. Такие расстройства выражаются заторможенностью и раздражительностью, появляются в итоге отравления и интоксикации билирубином. Из-за таких отравлений увеличивается риск впадения хворого в кому. Потому когда болит печень стоит впору диагностировать и проводить исцеление схожих заболеваний.

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