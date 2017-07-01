Физические упражнения помогают уменьшить симптомы синдрома раздражённого кишечника, установили шведские врачи Университета Гётеборга, которые провели обследование пациентов с этой болезнью в возрасте от 18 до 65 лет.
При проведении эксперимента, половина участников выполняли упражнения от умеренной до интенсивной нагрузки в течение 20-30 минут по три-пять раз в неделю. В начале исследования и спустя три месяца добровольцев попросили оценить степень болей в животе, проблем с пищеварением и качество жизни.
Было замечено, что даже незначительное увеличение физической активности может уменьшить симптомы синдрома раздражённого кишечника, включая болевые признаки в животе и функциональные пищеварительные расстройства. Гастроэнтерологи также отметили в группе физической активности улучшение качества жизни.
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Физические упражнения помогают бороться с синдромом раздражённого кишечника
Опубликовано: 2017-07-01 09:24:58
Физические упражнения помогают уменьшить симптомы синдрома раздражённого кишечника, установили шведские врачи Университета Гётеборга, которые провели обследование пациентов с этой болезнью в возрасте от 18 до 65 лет.
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