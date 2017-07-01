  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Физические упражнения помогают бороться с синдромом раздражённого кишечника
    Опубликовано: 2017-07-01 09:24:58

    Физические упражнения помогают уменьшить симптомы синдрома раздражённого кишечника, установили шведские врачи Университета Гётеборга, которые провели обследование пациентов с этой болезнью в возрасте от 18 до 65 лет.

    При проведении эксперимента, половина участников выполняли упражнения от умеренной до интенсивной нагрузки в течение 20-30 минут по три-пять раз в неделю. В начале исследования и спустя три месяца добровольцев попросили оценить степень болей в животе, проблем с пищеварением и качество жизни.

    Было замечено, что даже незначительное увеличение физической активности может уменьшить симптомы синдрома раздражённого кишечника, включая болевые признаки в животе и функциональные пищеварительные расстройства. Гастроэнтерологи также отметили в группе физической активности улучшение качества жизни.

    news.gradusnik.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.