Учеными найдена причина глубоких депрессий и самоубийств Опубликовано: Возможной причиной самоубийств и глубоких депрессий, по мнению канадских ученых, является избыток определенного протеина, связанного с работой гена, который отвечает за состояние тревоги.



Специалисты сравнивали мозг человека, который совершил самоубийство, с мозгом человека, умершего от сердечного приступа, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В мозге человека, который совершил самоубийство, исследователи обнаружили протеин, связанный с работой гена, который регулирует состояние стресса. При избытке этого протеина, считают эксперты, ген "отключается", и в результате человек не способен эффективно справляться со стрессом и ощущением тревоги. Таким образом, ученым впервые удалось доказать, что избыток определенного протеина связан с депрессией и склонностью к суициду.



По мнению профессора физиологии и фармакологии из университета западного Онтарио Майкла Полтера, это совершенно новое направление в исследованиях, всего несколько исследователей по всему свету занимаются этими проблемами. Исследование было опубликовано в свежем номере журнала «Биологическая психиатрия».



Ученые пока еще не выяснили, почему у одних людей уровень этого протеина в мозге более высок, чем у других. По мнению профессора Полтера, это может быть связано с пережитыми человеком ранее стрессами, а также с тем, как разные люди преодолевают стрессовые состояния. Результаты исследования могут открыть новые возможности для лечения депрессий, например, с помощью медицинских препаратов, которые подавляют активность протеина, связанного с «геном тревоги».

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