Глаза могут рассказать о проблемах сердечно-сосудистой системы Опубликовано: По глазам можно узнать о состоянии сердечно-сосудистой системы и капилляров задолго до момента, когда начнут проявляться симптомы заболевания, считают исследователи.



Ученые провели исследование и выяснили, что у людей с повреждениями в глазах, известными как ретинопатия, риск смерти от сердечных заболеваний очень высок в последующие 12 лет.



Ретинопатия — невоспалительное поражение сетчатки глаз. Основной причиной являются сосудистые нарушения, которые приводят к расстройству кровоснабжения сетчатки. Ретинопатия часто проявляется как осложнение гипертонической болезни, сахарного диабета и других системных заболеваний.



Специалисты изучили фотографии сетчатки глаза 3000 человек, большинство из которых страдали диабетом. Такие снимки часто делаются при диабете, чтобы проверить наличие или отсутствие повреждений глаз. Затем проверили отчеты о смертельных случаях среди участников.



Выяснилось, что через 12 лет 353 участника умерли от тромбоза сосудов сердца. Среди них большая часть страдала ретинопатией. По мнению специалистов, риск смерти от сердечных заболеваний в два раза выше у людей с ретинопатией. Риск смерти от этого заболевания такой же, как от диабета, считают ученые. Людям, имеющим подобные проблемы с глазами, исследователи советуют позаботиться о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

