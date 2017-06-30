В скором будущем не будет таблеток и уколов Опубликовано: Лекарственные препараты в виде геля в скором времени заменят таблетки и неприятные уколы, сообщили ученые.



Хотя новости фармакологии в России и в мире пестрят новыми разработками традиционных форм лекарственных средств, будущее, полагают ученые, за принципиально другими формами препаратов. На выставке-конференции «Polymer International» был представлен уникальный состав, разработанный химиками из правительственного Научного коллежа в Джабалпуре. Он абсолютно нетоксичен, не разлагается ферментами, присутствующими в кишечнике, и в неизмененном виде выводится из организма, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Препарат, по данным его создателей, не будет расщепляться в пищеварительном тракте, а это означает, что с его помощью можно будет вводить даже те вещества, которые сейчас вводятся внутримышечно, внутривенно или подкожно.



По мнению специалистов, наиболее удобным такой гель стал бы для людей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы, при которых больные вынуждены принимать по несколько видов лекарств ежедневно. А также для больных диабетом, это избавит от необходимости делать ежедневные инъекции инсулина. Ученые пока еще не готовы утверждать, что он действительно решит все проблемы современной фармакологии и фармакотерапии - но считают, что вероятность успеха весьма высока. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

