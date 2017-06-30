Меланому предлагают лечить препаратом от глистов

Специалисты Института онкологии при Нью-йоркском университете предложили использовать противоглистный препарат мебендазол для лечения меланомы, устойчивой к химиотерапии. Предклинические испытания показали, что мебендазол стимулирует апоптоз опухолевых клеток, не влияя на здоровые меланоциты, сообщает журнал Molecular Cancer Research.

На первом этапе исследований ученые под руководством Сета Орлоу (Seth J. Orlow) проанализировали противоопухолевую активность около двух тысяч широко известных лекарственных препаратов. Они установили, что лекарства, относящиеся к группе бензимидазолов, способны блокировать рост меланомы, стимулируя запрограммированную гибель клеток – апоптоз. Для дальнейших испытаний ученые отобрали одного из представителей бензимидазолов – препарат мебендазол (Вермокс). Это лекарство обладает хорошей переносимостью и широко применяется для лечения глистных инвазий, в частности энтеробиоза, трихоцефалеза и аскаридоза.

Эксперименты показали, что мебендазол подавляет активность белка Bcl-2, который в высоких дозах вырабатывается клетками меланомы и служит для защиты раковых клеток от апоптоза. Блокирование этого белка стимулирует апоптоз и разрушение опухолевых клеток, сообщили ученые.

Таким образом, мебендазол может стать перспективным и безопасным средством лечения меланомы, сообщили ученые. Проведенные ими предклинические испытания на животных моделях меланомы подтвердили эффективность препарата. В настоящее время исследователи планируют проведение первой фазы клинических испытаний, которые могут начаться уже в следующем году.

medicinform.net