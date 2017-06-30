Британский парламент выразил доверие правительству Мэй

Парламент Британии поддержал программу консерваторов на два года.

Парламент Великобритании выразил доверие правительству Терезы Мэй, поддержав программу консерваторов после королевской речи Елизаветы II , передает Reuters.

Сообщается, что в среду в парламенте Британии на открытии новой сессии с речью выступила Елизавета II, которая назвала приоритеты работы обеих палат парламента сразу на два года. А уже в четверг состоялось голосование, в ходе которого программу консерваторов поддержали 323 парламентария, против выступили 309.

Отметим, в Британии текст речи монарха утверждает правительство страны. После выступления королевы в парламенте прошло обсуждение основных положений речи, которые были своего рода тестом на доверие правительству.

Напомним, ранее сообщалось, что североирландская партия согласилась поддержать консерваторов в парламенте Британии.

В июне в Британии прошли выборы, по результатам которых консерваторы под руководством премьера Терезы Мэй получили 318 мандатов. Это на 12 меньше, чем у них было в предыдущем созыве.

Инф. rbc.ua