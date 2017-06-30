Меркель настаивает: вопрос климата будет главным на саммите G20

Канцлер Германии отметила, что легких обсуждений по изменению климата на саммите G20 в Гамбурге не будет: "Наши разногласия с США ясны".

Вопрос климатических изменений будет одним из главных в ходе предстоящего саммита G20 в Гамбурге. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.

В своем выступлении перед немецким парламентом Меркель сказала, что она ожидает, что обсуждение этого вопроса будет сложным после решения президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.

"Мы не можем ожидать легких обсуждений по изменению климата на саммите G20. Наши разногласия с США - ясны", - сказала Меркель.

По ее словам, она, как принимающая сторона будет вести переговоры с целью содействия реализации целей договора.

18 июня 2017 года сообщалось, что саммит G20 пройдет с 7 по 8 июля, на его безопасность потратят 32 миллиона евро.

ЛIГАБiзнесIнформ