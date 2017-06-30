Миграционный указ Трампа частично вступил в силу

Теперь граждане шести преимущественно мусульманских стран запрещен въезд в США, если у них нет близких родственных или деловых связей с гражданами США.

Миграционный указ президента США Дональда Трампа частично вступает в силу с сегодняшнего. Об этом сообщает BBC.

Теперь граждане шести преимущественно мусульманских стран запрещен въезд в США, если у них нет близких родственных или деловых связей с гражданами Соединенных Штатов.

Отмечается, что бабушки и дедушки, тети, дяди, племянники и племянницы - не считаются близкими родственными связями.

Речь идет о гражданах Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

26 июня Верховный суд США частично отменил блокировку указов Трампа о запрете въезда в страну гражданам из шести преимущественно мусульманских стран. Государственный департамент США выразил готовность исполнять миграционный указ президента.

ЛIГАБiзнесIнформ