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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Миграционный указ Трампа частично вступил в силу
    Опубликовано: 2017-06-30 13:45:12

    Теперь граждане шести преимущественно мусульманских стран запрещен въезд в США, если у них нет близких родственных или деловых связей с гражданами США.

    Миграционный указ президента США Дональда Трампа частично вступает в силу с сегодняшнего. Об этом сообщает BBC.

    Теперь граждане шести преимущественно мусульманских стран запрещен въезд в США, если у них нет близких родственных или деловых связей с гражданами Соединенных Штатов.

    Отмечается, что бабушки и дедушки, тети, дяди, племянники и племянницы - не считаются близкими родственными связями.

    Речь идет о гражданах Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

    26 июня Верховный суд США частично отменил блокировку указов Трампа о запрете въезда в страну гражданам из шести преимущественно мусульманских стран. Государственный департамент США выразил готовность исполнять миграционный указ президента.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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