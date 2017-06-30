  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США вводят новые меры безопасности на авиарейсах из-за границы
    Опубликовано: 2017-06-30 13:15:36

    Министр внутренней безопасности США Джон Келли объявил об усилении мер безопасности на авиарейсах, прибывающих в страну.
     
    Администрация США решила не вводить запрет на пронос пассажирами ноутбуков на борт самолетов в ручной клади. Вместо этого министр внутренней безопасности страны Джон Келли в среду 28 июня, объявил об усилении мер безопасности на авиарейсах, прибывающих в США. В первую очередь авиакомпании обяжут более тщательно проверять электронные приборы и досматривать пассажиров, а также искать взрывчатые вещества и взрывные устройства.

    Как выяснило агентство Reuters, авиакомпаниям отводят три недели на введение новых правил, касающихся поиска взрывчатки. На другие нововведения американские власти предоставят срок до 120 дней. Джон Келли анонсировал и другие меры безопасности, которые будут введены в течение этого года. "Ничего не делать — это не альтернатива", — сказал он.

    Новые правила будут распространяться на 2000 авиарейсов, которые ежедневно направляются в США из 280 аэропортов в 105 странах мира.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.