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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Жировые клетки борются с лишним весом
    Опубликовано: 2017-06-30 09:24:48

    Лишний вес – одна из самых тревожных медицинских проблем мирового масштаба. А зачем вообще нужны человеку жировые клетки? Кроме прочих функций, они вырабатывают гормон адипонектин, который играет важную роль в защите организма от многих неприятностей. Учёные из Гарвардской школы здравоохранения опубликовали новые данные о том, что этот таинственный гормон снижает риск инфаркта.


    Такие сенсационные данные получены в исследовании, которое проводилось среди 18 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 75 лет. За шесть лет среди них 226 человек перенесли инфаркт. Среди тех, у кого уровень адипонектина был ниже, таких оказалось на 40% больше, чем у подопытных с высоким уровнем гормона.


    Несмотря на то, что гормон вырабатывается жировыми клетками, у пациентов с ожирением его уровень снижен. Известно, что уменьшение веса способствует повышению уровня адипонектина, видимо, именно поэтому похудение так важно для профилактики заболеваний сердца. После того как в одном из экспериментов мыши, получавшие адипонектин, теряли в весе, ученые предположили, что его функция заключается в сжигании жира. Французская фармацевтическая компания Genset уже объявила о том, что собирается продолжить исследования, чтобы выяснить, нельзя ли на основе гормона создать принципиально новые средства для похудения.
    Вероятно, в скором будущем врачи смогут использовать измерение уровня адипонектина и в качестве теста на чувствительность к инсулину, а также для определения риска развития сердечно-сосудистых болезней

    medicus.ru

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