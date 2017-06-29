Международная группа ученых объявила о начале широкомасштабного исследования, цель которого — найти ген, отвечающий за аутизм. Аутизм в целом можно описать как психологическое расстройство, проявлением которого является нарушение контакта с внешним миром.
Степень заболевания сильно варьируется — от легкого аутизма до полного отсутствия контакта. В последнее время врачи все чаще ставят такой диагноз детям, что привело к повсеместным разговорам о том, что человечеству грозит эпидемия этого заболевания. Лишь в одной Великобритании сегодня насчитывается 535 тыс.
Одна из теорий говорит о том, что оно носит генетическую природу. Именно эту гипотезу намерены проверить ученые. В исследовании будет применена современная технология «генного чипа» — устройства, способного сканировать человеческий организм на предмет генетических отклонений. Этот метод уже используется для исследования и диагностики таких заболеваний, как рак и болезни сердца. «Существует очень серьезные предпосылки к тому, что генетический фактор играет ключевую роль в аутизме», — говорит Приска Чен Марвин из Национального альянса по исследованию аутизма в США. По словам ученого, понимание природы заболевания очень важно для улучшения диагностики и лечения аутизма.
В проекте примут участие 170 ученых из США, Канады и Европы. Ожидается, что первые результаты уже будут получены в начале будущего года.