Ученые ищут ген аутизма

Международная группа ученых объявила о начале широкомасштабного исследования, цель которого — найти ген, отвечающий за аутизм. Аутизм в целом можно описать как психологическое расстройство, проявлением которого является нарушение контакта с внешним миром.

Степень заболевания сильно варьируется — от легкого аутизма до полного отсутствия контакта. В последнее время врачи все чаще ставят такой диагноз детям, что привело к повсеместным разговорам о том, что человечеству грозит эпидемия этого заболевания. Лишь в одной Великобритании сегодня насчитывается 535 тыс. детей-аутистов. До недавнего времени считалось, что на 500 детей приходится один аутичный ребенок. Однако, согласно последним данным, сегодня из тысячи детей младше восьми лет шестеро больны аутизмом. Количество случаев заболевания продолжает расти. Некоторые считают, что частично этот рост можно объяснить изменением в подходе диагностики подобных расстройств, но большинство ученых сходится на мнении, что проблема куда более серьезна. О заболевании мало что известно.

Одна из теорий говорит о том, что оно носит генетическую природу. Именно эту гипотезу намерены проверить ученые. В исследовании будет применена современная технология «генного чипа» — устройства, способного сканировать человеческий организм на предмет генетических отклонений. Этот метод уже используется для исследования и диагностики таких заболеваний, как рак и болезни сердца. «Существует очень серьезные предпосылки к тому, что генетический фактор играет ключевую роль в аутизме», — говорит Приска Чен Марвин из Национального альянса по исследованию аутизма в США. По словам ученого, понимание природы заболевания очень важно для улучшения диагностики и лечения аутизма.

В проекте примут участие 170 ученых из США, Канады и Европы. Ожидается, что первые результаты уже будут получены в начале будущего года.



medicus.ru