  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Канаде продадут одну из высоток Дональда Трампа - СМИ
    Опубликовано: 2017-06-30 09:45:13

    Высотка Trump International Hotel & Tower, расположенная в центре канадского Торонто, будет продана и перестанет носить имя президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

    Отмечается, что здание выкупила компания JCF Capital ULC, фирма, тесно связана с США. Вывеска компании Д.Трамп может быть удалена сразу же после 1 августа, когда соглашение вступит в законную силу.

    По словам источников, знакомых с ситуацией, скорее всего, высотка будет использоваться под именем бренда St.Regis компании Marriott International Inc.

    Здание было разработано Talon International Inc. с момента своего открытия в 2012 году. Talon продал меньше половины квартир в башне, и уровень заполняемости отеля был ниже, чем ожидалось.

    Инф. finance.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.