В Канаде продадут одну из высоток Дональда Трампа - СМИ

Высотка Trump International Hotel & Tower, расположенная в центре канадского Торонто, будет продана и перестанет носить имя президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Отмечается, что здание выкупила компания JCF Capital ULC, фирма, тесно связана с США. Вывеска компании Д.Трамп может быть удалена сразу же после 1 августа, когда соглашение вступит в законную силу.

По словам источников, знакомых с ситуацией, скорее всего, высотка будет использоваться под именем бренда St.Regis компании Marriott International Inc.

Здание было разработано Talon International Inc. с момента своего открытия в 2012 году. Talon продал меньше половины квартир в башне, и уровень заполняемости отеля был ниже, чем ожидалось.

Инф. finance.ua