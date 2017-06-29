Неврит лицевого нерва: лечение и симптомы

Неврит лицевого нерва - воспаление нерва либо повреждение 1-го либо нескольких нервишек, которые проходят через лицо и оказывают влияние на его мимику. При диагностировании заболевания неврит лицевого нерва исцеление проводится немедленно и имеет положительную динамику.

При нарушении деятельности лицевого нерва, который отвечает за мимику лица, появляется болезнь под заглавием неврит лицевого нерва. Все признаки данного болезнь проявляют себя в 1-ые 48 часов. Окружающие могут констатировать у хворого искривление в мимике, расстройство речи. Возрастного порога у данного заболевания нет. Оно может проявляться у людей различных возрастных категорий. Более подвержены лицевому невриту беременные, люди, перенесшие грипп или страдающие сладким диабетом. При диагностировании заболевания неврит лицевого нерва исцеление назначается немедленно.

Предпосылки появления заболевания

Это состояние появляется по различным причинам. Вирусная зараза может воздействовать на нерв, травма в районе лица и целый ряд других причин могут сыграть свою роль в нарушении работоспособности нерва. Четкий диагноз может поставить только врач-невролог. Он тщательно изучит все симптомы, проведет осмотр и назначит исцеление. При появлении заболевания неврит лицевого нерва симптомы появляются фактически сходу. К ним можно отнести: - покалывание в области лица; - онемение лица; - слабость в теле; - озноб; - мощная боль в голове; - нарушение слуха; - трудность при произношении; - хрип в голосе.

Ощутив данные симптомы, нужно срочно посетить доктора. Проведя кропотливый осмотр, исследовав предыдущие заболевания, он сумеет поставить диагноз. Если у вас неврит лицевого нерва, исцеление будет назначено сходу, что позволит стремительно достигнуть положительной динамики исцеления.

Также предпосылкой неврита может стать опухоль уха, мозга.

Если нарушена деятельность не всех нервишек лица, то мимика будет стопроцентно восстановлена, хотя в неких, более томных, случаях на лице остаются следы перенесенной заболевания. Это выражается в подергивании губки либо глаза.

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