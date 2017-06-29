Почечная колика, причины ее возникновения и медикаментозная помощь

Почечная колика – это тот синдром, который может наблюдаться при целом ряде болезней почек. Более частыми причинами этой патологии можно именовать нефроптоз, почечнокаменную болезнь, гидронефроз. В этом случае, если у хворого наблюдается почечная колика, что делать в схожих ситуациях? Обо всем этом вы узнаете, прочитав статью.

Почечная колика - это тот синдром, который может наблюдаться при целом ряде болезней почек. Более частыми причинами этой патологии можно именовать нефроптоз, почечнокаменную болезнь, гидронефроз. Отсюда следует, что почечную колику вызывают те заболевания, которые содействуют нарушению уродинамики в верхних мочевых путях. Да и это еще далековато не все. Почечная колика может появиться в итоге обструкции мочеточника сгустком крови либо калеозными массами как следствие туберкулеза почек, опухоли, поликистоза и других схожих болезней.

Если гласить о ведущей роли в развитии симптоматического комплекса, то она принадлежит таким проявлениям как спазм мочевых путей с следующей ишемией, растяжение фиброзной капсулы почки и лоханочно-почечный рефлюкс.

Почечная колика, предпосылки появления которой более чем явны, развивается внезапно. В поясничной области наблюдаются сильные, схваткообразные боли. В неких случаях им предшествует нарастающий дискомфорт, который появляется в области почек.

Приступ может появиться как в состоянии покоя, так и при ходьбе, беге, езде на байке либо велике, также поднятии тяжестей.

Чуть показавшаяся боль начинает активно нарастать. Нездоровой при всем этом мечется, звучно стонет, пробует унять болевые чувства, держась за нездоровой бок руками. Сначала приступа боль локализована в области поясницы, потом она перемещается по ходу мочеточника вниз, иррадиируя в половые органы и паховую область.

Достаточно нередко при наличии камешков в мочеточнике почечная колика может сопровождаться сильными болевыми чувствами в области животика и парезом кишечного тракта. В таком случае показано проведение дифференциальной диагностики наряду с такими патологиями как аппендицит, холецистит, пищеварительная непроходимость и панкреатит.

Диагностируют почечную колику, обычно, на основании иррадиации боли и ее локализации, также данных, приобретенных при внутривенной урографии и хромоцитоскопии. Более ценным способом диагностики, как основной, так и дифференциальной является внутривенная урография. Данное исследование позволяет найти изменение мочевых путей и наличие камня при нефролитиазе, расширение чашечек и лоханки - при гидронефрозе, извив мочеточника и патологическую смещаемость почки - при нефроптозе. Благодаря внутривенной урографии можно выявить даже самые редчайшие предпосылки, которые приводят к появлению почечной колики.

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