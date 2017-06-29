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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Киеве появится мультифункциональная спортивная арена, - Кличко
    Опубликовано: 2017-06-29 15:30:40

    Арену-трансформер построят на проспекте генерала Ватутина.

    В столичной мэрии подписали инвестиционный договор с компанией, которая построит спортивный комплекс (многофункциональную спортивную арену) на проспекте генерала Ватутина в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

    "По результатам конкурса, который провело Киевское инвестиционное агентство, право строить многофункциональную спортивную арену на проспекте Ватутина получила компания "А СКАЙ". И я рад, что сегодня город подписывает инвестиционный договор. И вскоре в столице появится новая современная арена", – отметил Виталий Кличко, который присутствовал во время подписания договора.

    Он отметил, что современная арена-трансформер, которую возведут на участке в 1,5 га на проспекте генерала Ватутина, будет оборудована по самым высоким стандартам.

    "Общая площадь – почти 14 тысяч квадратных метров. Спортивная арена будет вмещать в зависимости от типа спортивной происшествия от 4,5 до почти 8 тысяч зрителей. Здесь можно будет проводить футбольные, баскетбольные, легкоатлетические и соревнования по другим видам спорта. Также арену можно использовать для проведения музыкальных концертов, выставок", – рассказал мэр.

    По словам Кличко, у Киева есть огромная потребность в современной мультифункциональной арене, ведь Дворец спорта не соответствует современным требованиям.

    "Во время проведения Евровидения в мае мы особенно ощутили острую потребность четырехмиллионного города в такой арене. Помещения-трансформеры – это магнит, который притягивает спортивные и культурные мероприятия в город. Поэтому я чрезвычайно рад, что инвесторы помогут столице получить такой важный инфраструктурный объект и предоставят возможность создать несколько сотен новых рабочих мест", – подчеркнул Виталий Кличко.

    По словам представительницы компании "А Скай" Юлии Ванченко, сейчас проект находится в стадии проектирования, а строительство планируют начать через 10 месяцев. Ориентировочная стоимость инвестиций в строительство – около 270 млн грн.

    Инф. rbc.ua

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