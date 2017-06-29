  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В США усилят меры безопасности для гражданской авиации
    Опубликовано: 2017-06-29 14:45:59

    США введут новые меры безопасности для гражданской авиации.

    Министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что в США намерены ввести новые меры безопасности для пассажирских самолетов. Об этом сообщает Fox News.

    По его словам, усиление мер безопасности необходимо, так как террористы регулярно находят лазейки, которые могут быть использованы для теракта.

    Так, в рамках новых мер безопасности будет введено новое сканирование на наличие взрывчатки, а также усовершенствовано сканирование самих пассажиров авиарейсов.

    Также сообщается, что данные шаги не будут последними в вопросе ужесточения системы безопасности.

    Как отмечается, в будущем США также могут ввести запрет на электронику в салоне самолета из-за опасений о возможности пронести в нее бомбу.

    Инф. rbc.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.