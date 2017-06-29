В США усилят меры безопасности для гражданской авиации

США введут новые меры безопасности для гражданской авиации.

Министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что в США намерены ввести новые меры безопасности для пассажирских самолетов. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, усиление мер безопасности необходимо, так как террористы регулярно находят лазейки, которые могут быть использованы для теракта.

Так, в рамках новых мер безопасности будет введено новое сканирование на наличие взрывчатки, а также усовершенствовано сканирование самих пассажиров авиарейсов.

Также сообщается, что данные шаги не будут последними в вопросе ужесточения системы безопасности.

Как отмечается, в будущем США также могут ввести запрет на электронику в салоне самолета из-за опасений о возможности пронести в нее бомбу.

Инф. rbc.ua