  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Казна Британии будет больше тратить на содержание Елизаветы II
    Опубликовано: 2017-06-29 14:15:47

    Это связано с увеличением доходов компании, управляющей королевской недвижимостью. Но и расходы королевской семьи существенно увеличатся.

    С будущего года британская казна будет выделять на содержание королевы Елизаветы II на 8% - или 6 млн фунтов (7,6 млн долларов) - больше. Это связано с увеличением доходов компании, управляющей королевской недвижимостью. Но и расходы королевской семьи существенно увеличатся. Об этом сообщает Би-би-си.

    Как следует из опубликованного во вторник финансового отчета Crown Estate ("Собственность короны") - компании, которая управляет принадлежащей монарху недвижимостью, - доходы Crown Estate за 2016-17 финансовый год выросли на 8% (или 24,7 млн фунтов) и составили 328,8 млн (около $420 млн).

    Главный источник королевских доходов - это Суверенный грант, который представляет собой фиксированный процент прибыли Crown Estate. Так что увеличение прибыли повлечет за собой и увеличение Суверенного гранта, который, в числе прочего, тратится на оплату персонала королевских дворцов, обслуживание недвижимости, поездки и коммунальные услуги.

    Ожидается, что в 2018-19 финансовом году Суверенный грант составит 82,2 млн фунтов ($105 млн). Это 25% от поступивших в британскую казну доходов Crown Estate.

    Согласно текущему соглашению о финансировании королевской семьи, в течение 10 лет - с 2017-го до 2027 года - доля полагающихся королеве доходов Crown Estate увеличена с 15% до 25%, чтобы покрыть расходы на капитальный ремонт Букингемского дворца, которые оцениваются в 369 млн фунтов.

    Согласно текущему соглашению о финансировании королевской семьи, в течение 10 лет - с 2017-го до 2027 года - доля полагающихся королеве доходов Crown Estate увеличена с 15% до 25%, чтобы покрыть расходы на капитальный ремонт Букингемского дворца, которые оцениваются в 369 млн фунтов.

    Что рассказали королевские счета:

    £4,5 млн - расходы на официальные визиты Елизаветы II и членов королевской семьи
    £288697 - расходы на 14 поездок Королевского поезда
    £1,2 млн - стоимость замены дверей в оранжерее Виндзорского замка
    В мае Букингемский дворец объявил, что принц Филипп осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.