Казна Британии будет больше тратить на содержание Елизаветы II

Это связано с увеличением доходов компании, управляющей королевской недвижимостью. Но и расходы королевской семьи существенно увеличатся.

С будущего года британская казна будет выделять на содержание королевы Елизаветы II на 8% - или 6 млн фунтов (7,6 млн долларов) - больше. Это связано с увеличением доходов компании, управляющей королевской недвижимостью. Но и расходы королевской семьи существенно увеличатся. Об этом сообщает Би-би-си.

Как следует из опубликованного во вторник финансового отчета Crown Estate ("Собственность короны") - компании, которая управляет принадлежащей монарху недвижимостью, - доходы Crown Estate за 2016-17 финансовый год выросли на 8% (или 24,7 млн фунтов) и составили 328,8 млн (около $420 млн).

Главный источник королевских доходов - это Суверенный грант, который представляет собой фиксированный процент прибыли Crown Estate. Так что увеличение прибыли повлечет за собой и увеличение Суверенного гранта, который, в числе прочего, тратится на оплату персонала королевских дворцов, обслуживание недвижимости, поездки и коммунальные услуги.

Ожидается, что в 2018-19 финансовом году Суверенный грант составит 82,2 млн фунтов ($105 млн). Это 25% от поступивших в британскую казну доходов Crown Estate.

Согласно текущему соглашению о финансировании королевской семьи, в течение 10 лет - с 2017-го до 2027 года - доля полагающихся королеве доходов Crown Estate увеличена с 15% до 25%, чтобы покрыть расходы на капитальный ремонт Букингемского дворца, которые оцениваются в 369 млн фунтов.

Согласно текущему соглашению о финансировании королевской семьи, в течение 10 лет - с 2017-го до 2027 года - доля полагающихся королеве доходов Crown Estate увеличена с 15% до 25%, чтобы покрыть расходы на капитальный ремонт Букингемского дворца, которые оцениваются в 369 млн фунтов.

Что рассказали королевские счета:

£4,5 млн - расходы на официальные визиты Елизаветы II и членов королевской семьи

£288697 - расходы на 14 поездок Королевского поезда

£1,2 млн - стоимость замены дверей в оранжерее Виндзорского замка

В мае Букингемский дворец объявил, что принц Филипп осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.

ЛIГАБiзнесIнформ