Украина поднялась в рейтинге Госдепа по борьбе с торговлей людьми

С 2013 до 2016 год Украина была на промежуточном уровне - между самым низким третьим и вторым. В новом рейтинге Украина на втором уровне.

Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми, но украинское правительство прикладывает к этому усилия. Об этом сообщается в отчете Государственного департамента США Торговля людьми-2017, передает Deutsche Welle.

Украину повысили до второго уровня - всего выделяют три. С 2013 по 2016 год Украина была на промежуточном уровне между вторым и третим.

В отчете отмечается, что большинство осужденных торговцев людьми в Украине избегают тюремного заключения из-за высокого уровня коррупции.

Международные организации фиксируют гораздо больше жертв торговли людьми, чем правительство.

Среди худших выделяются ситуации в России и Китае. Китай ежегодно направляет около 20 тысяч граждан для работы в разных секторах российской экономики.

ЛIГАБiзнесIнформ