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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина поднялась в рейтинге Госдепа по борьбе с торговлей людьми
    Опубликовано: 2017-06-29 14:00:40

    С 2013 до 2016 год Украина была на промежуточном уровне - между самым низким третьим и вторым. В новом рейтинге Украина на втором уровне.

    Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми, но украинское правительство прикладывает к этому усилия. Об этом сообщается в отчете Государственного департамента США Торговля людьми-2017, передает Deutsche Welle.

    Украину повысили до второго уровня - всего выделяют три. С 2013 по 2016 год Украина была на промежуточном уровне между вторым и третим.

    В отчете отмечается, что большинство осужденных торговцев людьми в Украине избегают тюремного заключения из-за высокого уровня коррупции. 

    Международные организации фиксируют гораздо больше жертв торговли людьми, чем правительство.

    Среди худших выделяются ситуации в России и Китае. Китай ежегодно направляет около 20 тысяч граждан для работы в разных секторах российской экономики.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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