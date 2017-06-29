По словам министра Владимира Омеляна, подписание контракта между аэропортом Борисполь и авиакомпанией Ryanair ожидается в течение двух недель.
Международный аэропорт Борисполь заключит соглашение с лоукостом Ryanair в течение двух ближайших недель. Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба.
"Контракт аэропорта Львов с Ryanair уже подписан, контракт Борисполя с Ryanair будет подписан в течение ближайших двух недель. Мы существенно снизили аэропортовые сборы в Борисполе для всех авиакомпаний", - отметил министр.
По словам Омеляна, задачей государства является удешевление билетов для украинских и туристов.
Он надеется, что в этом году, кроме Ryanair, еще по меньшей мере две компании объявят о своих полетах в Украину.