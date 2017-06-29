  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Борисполь должен заключить контракт с Ryanair в течение 2 недель
    Опубликовано: 2017-06-29 13:15:11

    По словам министра Владимира Омеляна, подписание контракта между аэропортом Борисполь и авиакомпанией Ryanair ожидается в течение двух недель.

    Международный аэропорт Борисполь заключит соглашение с лоукостом Ryanair в течение двух ближайших недель. Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба.

    "Контракт аэропорта Львов с Ryanair уже подписан, контракт Борисполя с Ryanair будет подписан в течение ближайших двух недель. Мы существенно снизили аэропортовые сборы в Борисполе для всех авиакомпаний", - отметил министр.

    По словам Омеляна, задачей государства является удешевление билетов для украинских и туристов.

    Он надеется, что в этом году, кроме Ryanair, еще по меньшей мере две компании объявят о своих полетах в Украину.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.