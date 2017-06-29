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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп прилагает усилия против российской агрессии - Макмастер
    Опубликовано: 2017-06-29 13:00:48

    Нужно усилить противодействие пропаганде из России, а также попыткам Кремля вмешаться в выборы по миру, подчеркнул генерал-лейтенант Герберт Макмастер.

    Попыткам Кремля подорвать существующий мировой уклад, в том числе военно-политической и другими типами агрессии в Европе, нужно противопоставить общие усилия сдерживания в различных областях. Об этом на форуме по безопасности заявил вчера, 28 июня, советник президента США по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер, пишет Укринформ.

    "Нам необходимо создать полный набор инструментов и прямой доступ к этим инструментам, чтобы их можно было интегрировать в нашу стратегию с целью противостояния дестабилизирующего поведения России", - заявил генерал-лейтенант.

    По словам Макмастера, американский президент Дональд Трамп "прилагает усилия", чтобы обеспечить гарантии и успокоить союзников США в Европе на фоне российской агрессии.

    "Президент уже делает это", - подчеркнул он.

    Советник Трампа напомнил, что Вашингтон выделил более $1 млрд на усиление военного присутствия НАТО в Европе.

    Макмастер акцентировал внимание слушателей на том, что нужно усилить противостояние вмешательству РФ в демократические выборы в Европы и США, назвав действия россиян "изящной кампанией подрыва доверия". Генерал-лейтенант подчеркнул необходимость усиления борьбы с кампанией российской пропаганды.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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