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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Укрзализныця покупает еще 11 пассажирских вагонов-трансформеров
    Опубликовано: 2017-06-29 10:30:45

    "Укрзализныця" планирует расширять парк вагонов-трансформеров: они пользуются спросом и выгодны для компании.
     
    В 2017 году ПАО "Укрзализныця" законтрактовала 38 пассажирских вагонов. 11 вагонов будут трансформерами и первые шесть из них производитель пообещал поставить в сентябре 2017 года. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

    Также он рассказал, что в 2016 году компания купила 13 вагонов-трансформеров, которые можно задействовать в ночном и дневном режимах и корректировать схему поезда без привлечения дополнительного подвижного состава.

    Например, трансформация вагонов увеличивает количество мест в дневном сообщении на 27%, по сравнению с ночным.

    По словам главы компании, вагоны–трансформеры в составе двух поездов "Киев — Ивано-Франковск" пользуются спросом. С начала курсирования вагоны ночных поездов перевезли 58,9 тис. пассажиров, в составе дневных — 64,8 тыс. пассажиров.

    "Особенным спросом пользовался поезд "Ночной экспресс" в зимний период, его заполняемость составляла до 90%. Сегодня повышенный спрос наблюдается в выездные (пятницы и воскресенья) и предпраздничные дни", — отмечает Балчун.

    Инф. delo.ua

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