Укрзализныця покупает еще 11 пассажирских вагонов-трансформеров

"Укрзализныця" планирует расширять парк вагонов-трансформеров: они пользуются спросом и выгодны для компании.



В 2017 году ПАО "Укрзализныця" законтрактовала 38 пассажирских вагонов. 11 вагонов будут трансформерами и первые шесть из них производитель пообещал поставить в сентябре 2017 года. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

Также он рассказал, что в 2016 году компания купила 13 вагонов-трансформеров, которые можно задействовать в ночном и дневном режимах и корректировать схему поезда без привлечения дополнительного подвижного состава.

Например, трансформация вагонов увеличивает количество мест в дневном сообщении на 27%, по сравнению с ночным.

По словам главы компании, вагоны–трансформеры в составе двух поездов "Киев — Ивано-Франковск" пользуются спросом. С начала курсирования вагоны ночных поездов перевезли 58,9 тис. пассажиров, в составе дневных — 64,8 тыс. пассажиров.

"Особенным спросом пользовался поезд "Ночной экспресс" в зимний период, его заполняемость составляла до 90%. Сегодня повышенный спрос наблюдается в выездные (пятницы и воскресенья) и предпраздничные дни", — отмечает Балчун.

Инф. delo.ua